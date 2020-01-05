بعد جولة خارجية استمرت لأسابيع.. وفدا حماس والجهاد الإسلامي يعودان إلى غزة

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رام الله - دنيا الوطن

عاد وفدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى قطاع غزة، مساء الأحد؛ بعد جولة خارجية استمرت لعدة أسابيع.



ووصل الوفدان إلى غزة بعد جولة خارجية شملت زيارة عدة دول.



وأكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، أن عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية والوفد المرافق معه عاد إلى غزة بعد انتهاء الجولة الخارجية.



وشملت زيارة وفد حماس عدة دول بينها مصر وتركيا وقطر وماليزيا.



وكان في الشهر الماضي كانون الأول/ ديسمبر، قد عُقد اجتماع مشترك بين أعضاء المكتبين السياسيين لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، برعاية مدير جهاز المخابرات العامة المصرية.