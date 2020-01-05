العراق يشتكي الولايات المتحدة بمجلس الأمن.. والبرلمان يطالب بإنهاء تواجد التحالف الدولي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، حيال "الاعتداءات الأميركية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة".



وكانت الخارجية العراقية استدعت السفير الأميركي لدى العراق، للتنديد بـ"انتهاك صارخ لسيادة" البلاد، بعد اغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في بغداد، وفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم).



وفي سياق آخر، دعا البرلمان العراقي، اليوم الحكومة إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضيه، عبر المباشرة بـ"إلغاء طلب المساعدة" المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.



وخلال جلسة طارئة للبرلمان، بحضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، صادق النواب على قرار "إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة"، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.