عربي

العراق يشتكي الولايات المتحدة بمجلس الأمن.. والبرلمان يطالب بإنهاء تواجد التحالف الدولي

العراق يشتكي الولايات المتحدة بمجلس الأمن.. والبرلمان يطالب بإنهاء تواجد التحالف الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، حيال "الاعتداءات الأميركية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة".

وكانت الخارجية العراقية استدعت السفير الأميركي لدى العراق، للتنديد بـ"انتهاك صارخ لسيادة" البلاد، بعد اغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في بغداد، وفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم).

وفي سياق آخر، دعا البرلمان العراقي، اليوم الحكومة إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضيه، عبر المباشرة بـ"إلغاء طلب المساعدة" المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وخلال جلسة طارئة للبرلمان، بحضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، صادق النواب على قرار "إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة"، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء الأردني: الحكومة بصدد مراجعة اتفاقيات الطاقة

رئيس الوزراء الأردني: الحكومة بصدد مراجعة اتفاقيات الطاقة

نصر الله: يوم مقتل سليماني تاريخ فاصل بين مرحلتين بالمنطقة

نصر الله: يوم مقتل سليماني تاريخ فاصل بين مرحلتين بالمنطقة

شاهد: صور لسليماني ونصر الله تُنشر لأول مرة

شاهد: صور لسليماني ونصر الله تُنشر لأول مرة

اتفاقية الغاز مع إسرائيل تُشعل مجلس النواب الأردني

اتفاقية الغاز مع إسرائيل تُشعل مجلس النواب الأردني

برسالة شديدة اللهجة.. العراق تُحذّر الولايات المتحدة

برسالة شديدة اللهجة.. العراق تُحذّر الولايات المتحدة

أول إجراء من ولي العهد السعودي بعد يومين من مقتل سليماني

أول إجراء من ولي العهد السعودي بعد يومين من مقتل سليماني

بومبيو يصف (كتائب حزب الله) في العراق بـ &#34;البلطجية&#34;

بومبيو يصف (كتائب حزب الله) في العراق بـ "البلطجية"

التحالف الدولي: هجومان قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قواتنا

التحالف الدولي: هجومان قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قواتنا

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

عريقات: لن نستسلم ولن نفقد الأمل ويجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية

عريقات: لن نستسلم ولن نفقد الأمل ويجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية

الحكم (15 عاماً) على قاتل ضابط شرطة في جنين

الحكم (15 عاماً) على قاتل ضابط شرطة في جنين

الرئيس عباس يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل للطائفة الأرمنية

الرئيس عباس يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل للطائفة الأرمنية

(0404): أنباء عن عملية دهس عند مفترق جيتي بسلفيت لا إصابات

(0404): أنباء عن عملية دهس عند مفترق جيتي بسلفيت لا إصابات

جامعة بيرزيت توفر 5.5 مليون دينار أردني سنوياً كمنح ومساعدات للطلبة

جامعة بيرزيت توفر 5.5 مليون دينار أردني سنوياً كمنح ومساعدات للطلبة

شاهد: الاحتلال يفتح عبارات مياه الأمطار على أراضي المواطنين شرقي الشجاعية

شاهد: الاحتلال يفتح عبارات مياه الأمطار على أراضي المواطنين شرقي الشجاعية

الأشغال: 120 ألف وحدة سكنية عجز.. و60 ألف وحدة بحاجة لترميم بغزة

الأشغال: 120 ألف وحدة سكنية عجز.. و60 ألف وحدة بحاجة لترميم بغزة

التحرير الفلسطينية: على حماس أن تتراجع فورًا عن اتفاق الهدنة مع إسرائيل

التحرير الفلسطينية: على حماس أن تتراجع فورًا عن اتفاق الهدنة مع إسرائيل

منوعات

ماذا قالت نانسي عجرم في أول ظهور لها بعد مقتل مسلح بمنزلها؟

ماذا قالت نانسي عجرم في أول ظهور لها بعد مقتل مسلح بمنزلها؟

تاج حيدر تجمع النجمات بمنزلها.. والمتابعون يتغزلون بحفاظها على جمالها

تاج حيدر تجمع النجمات بمنزلها.. والمتابعون يتغزلون بحفاظها على جمالها

مريم سعيد تتقدم بشكوى رسمية ضد دنيا بطمة.. والأخيرة تنهار

مريم سعيد تتقدم بشكوى رسمية ضد دنيا بطمة.. والأخيرة تنهار

جريمة قتل داخل منزل نانسي عجرم

جريمة قتل داخل منزل نانسي عجرم

أحمد سعد يعيش قصة حب جديدة: &#34;هحطها في قفص&#34;

أحمد سعد يعيش قصة حب جديدة: "هحطها في قفص"

صور لأديل صدمت الجمهور بعد خسارتها 19 كيلو من وزنها

صور لأديل صدمت الجمهور بعد خسارتها 19 كيلو من وزنها

تركي آل الشيخ يستقبل 2020 بـ&#34;لوك جديد&#34;

تركي آل الشيخ يستقبل 2020 بـ"لوك جديد"

هل تفقد دنيا بطمة أوسمتها الملكية بعد تهمة فضح المشاهير؟

هل تفقد دنيا بطمة أوسمتها الملكية بعد تهمة فضح المشاهير؟

شاهد: مطربة تونسية تتعرض لموقف محرج على خشبة المسرح

شاهد: مطربة تونسية تتعرض لموقف محرج على خشبة المسرح

محبّو هيفا وهبي يحرجون زينب فياض

محبّو هيفا وهبي يحرجون زينب فياض

عربي

شاهد: صور لسليماني ونصر الله تُنشر لأول مرة

شاهد: صور لسليماني ونصر الله تُنشر لأول مرة

اتفاقية الغاز مع إسرائيل تُشعل مجلس النواب الأردني

اتفاقية الغاز مع إسرائيل تُشعل مجلس النواب الأردني

برسالة شديدة اللهجة.. العراق تُحذّر الولايات المتحدة

برسالة شديدة اللهجة.. العراق تُحذّر الولايات المتحدة

أول إجراء من ولي العهد السعودي بعد يومين من مقتل سليماني

أول إجراء من ولي العهد السعودي بعد يومين من مقتل سليماني