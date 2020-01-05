جيش الاحتلال يشدد من اجراءاته العسكرية في سلفيت ونابلس

ارشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مدخلي مدينة سلفيت الغربي والشرقي، وبلدتي كفل حارس ودير استيا غرب سلفيت، ومدخل بلدة جماعين جنوب نابلس.



وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال شدد من اجراءاته العسكرية في محيط تلك البلدات والقرى ونشر العديد من الحواجز ودقق في هويات المارة، ما أعاق حركة المواطنين في المنطقة.