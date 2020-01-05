شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يشدد من اجراءاته العسكرية في سلفيت ونابلس

جيش الاحتلال يشدد من اجراءاته العسكرية في سلفيت ونابلس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مدخلي مدينة سلفيت الغربي والشرقي، وبلدتي كفل حارس ودير استيا غرب سلفيت، ومدخل بلدة جماعين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال شدد من اجراءاته العسكرية في محيط تلك البلدات والقرى ونشر العديد من الحواجز ودقق في هويات المارة، ما أعاق حركة المواطنين في المنطقة.

أخبار ذات صلة

بعد جولة خارجية استمرت لأسابيع.. وفدا حماس والجهاد الإسلامي يعودان إلى غزة

بعد جولة خارجية استمرت لأسابيع.. وفدا حماس والجهاد الإسلامي يعودان إلى غزة

عريقات: لن نستسلم ولن نفقد الأمل ويجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية

عريقات: لن نستسلم ولن نفقد الأمل ويجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية

الحكم (15 عاماً) على قاتل ضابط شرطة في جنين

الحكم (15 عاماً) على قاتل ضابط شرطة في جنين

الرئيس عباس يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل للطائفة الأرمنية

الرئيس عباس يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل للطائفة الأرمنية

(0404): أنباء عن عملية دهس عند مفترق جيتي بسلفيت لا إصابات

(0404): أنباء عن عملية دهس عند مفترق جيتي بسلفيت لا إصابات

شاهد: البنوك بغزة تبدأ بصرف رواتب وباقي مستحقات الموظفين

شاهد: البنوك بغزة تبدأ بصرف رواتب وباقي مستحقات الموظفين

نادي الأسير يُوضح حقيقة وجود تطورات بشأن الأسير زهران

نادي الأسير يُوضح حقيقة وجود تطورات بشأن الأسير زهران

جامعة بيرزيت توفر 5.5 مليون دينار أردني سنوياً كمنح ومساعدات للطلبة

جامعة بيرزيت توفر 5.5 مليون دينار أردني سنوياً كمنح ومساعدات للطلبة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

عريقات: لن نستسلم ولن نفقد الأمل ويجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية

عريقات: لن نستسلم ولن نفقد الأمل ويجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية

الحكم (15 عاماً) على قاتل ضابط شرطة في جنين

الحكم (15 عاماً) على قاتل ضابط شرطة في جنين

الرئيس عباس يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل للطائفة الأرمنية

الرئيس عباس يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل للطائفة الأرمنية

(0404): أنباء عن عملية دهس عند مفترق جيتي بسلفيت لا إصابات

(0404): أنباء عن عملية دهس عند مفترق جيتي بسلفيت لا إصابات

جامعة بيرزيت توفر 5.5 مليون دينار أردني سنوياً كمنح ومساعدات للطلبة

جامعة بيرزيت توفر 5.5 مليون دينار أردني سنوياً كمنح ومساعدات للطلبة

شاهد: الاحتلال يفتح عبارات مياه الأمطار على أراضي المواطنين شرقي الشجاعية

شاهد: الاحتلال يفتح عبارات مياه الأمطار على أراضي المواطنين شرقي الشجاعية

الأشغال: 120 ألف وحدة سكنية عجز.. و60 ألف وحدة بحاجة لترميم بغزة

الأشغال: 120 ألف وحدة سكنية عجز.. و60 ألف وحدة بحاجة لترميم بغزة

التحرير الفلسطينية: على حماس أن تتراجع فورًا عن اتفاق الهدنة مع إسرائيل

التحرير الفلسطينية: على حماس أن تتراجع فورًا عن اتفاق الهدنة مع إسرائيل

منوعات

ماذا قالت نانسي عجرم في أول ظهور لها بعد مقتل مسلح بمنزلها؟

ماذا قالت نانسي عجرم في أول ظهور لها بعد مقتل مسلح بمنزلها؟

تاج حيدر تجمع النجمات بمنزلها.. والمتابعون يتغزلون بحفاظها على جمالها

تاج حيدر تجمع النجمات بمنزلها.. والمتابعون يتغزلون بحفاظها على جمالها

مريم سعيد تتقدم بشكوى رسمية ضد دنيا بطمة.. والأخيرة تنهار

مريم سعيد تتقدم بشكوى رسمية ضد دنيا بطمة.. والأخيرة تنهار

جريمة قتل داخل منزل نانسي عجرم

جريمة قتل داخل منزل نانسي عجرم

أحمد سعد يعيش قصة حب جديدة: &#34;هحطها في قفص&#34;

أحمد سعد يعيش قصة حب جديدة: "هحطها في قفص"

صور لأديل صدمت الجمهور بعد خسارتها 19 كيلو من وزنها

صور لأديل صدمت الجمهور بعد خسارتها 19 كيلو من وزنها

تركي آل الشيخ يستقبل 2020 بـ&#34;لوك جديد&#34;

تركي آل الشيخ يستقبل 2020 بـ"لوك جديد"

هل تفقد دنيا بطمة أوسمتها الملكية بعد تهمة فضح المشاهير؟

هل تفقد دنيا بطمة أوسمتها الملكية بعد تهمة فضح المشاهير؟

شاهد: مطربة تونسية تتعرض لموقف محرج على خشبة المسرح

شاهد: مطربة تونسية تتعرض لموقف محرج على خشبة المسرح

محبّو هيفا وهبي يحرجون زينب فياض

محبّو هيفا وهبي يحرجون زينب فياض

عربي

شاهد: صور لسليماني ونصر الله تُنشر لأول مرة

شاهد: صور لسليماني ونصر الله تُنشر لأول مرة

اتفاقية الغاز مع إسرائيل تُشعل مجلس النواب الأردني

اتفاقية الغاز مع إسرائيل تُشعل مجلس النواب الأردني

برسالة شديدة اللهجة.. العراق تُحذّر الولايات المتحدة

برسالة شديدة اللهجة.. العراق تُحذّر الولايات المتحدة

أول إجراء من ولي العهد السعودي بعد يومين من مقتل سليماني

أول إجراء من ولي العهد السعودي بعد يومين من مقتل سليماني