الحكم (15 عاماً) على قاتل ضابط شرطة في جنين

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت محكمة بداية جنين خلال جلستها هذا اليوم، متهماً بقتل النقيب محمود العيسة ضابط في الشرطة قبل عدة سنوات، وحكمت عليه بـ (15 سنة) سجن.



وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إن الشرطة كانت قد أحالت ملف قتل الضابط العيسه للنيابة العامة وأنه وبعد مرافعات في محكمة بداية جنين حكمت المحكمة على المتهم اليوم بالسجن (15 عاماً).



وأكد ارزيقات بأنه قد تم إيداع المتهم في مركز الإصلاح والتأهيل في شرطة محافظة جنين.