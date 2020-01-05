الرئيس عباس يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل للطائفة الأرمنية

الرئيس عباس يتسلم دعوة من الطائفة الأرمنية

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رام الله - دنيا الوطن

تسلّم الرئيس محمود عباس، دعوة لحضور احتفالات أعياد الميلاد المجيدة وقداس منتصف الليل للطائفة الأرمنية.



جاء ذلك خلال استقبال، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بطريرك الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية نورهان مانوغيان، بحضور مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.



ورحب الرئيس عباس، بهذه الدعوة الكريمة، مقدما التهاني لكل أبناء شعبنا وللمؤمنين في العالم لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة والسنة الميلادية الجديدة.