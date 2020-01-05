(0404): أنباء عن عملية دهس عند مفترق جيتي بسلفيت لا إصابات

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رام الله - دنيا الوطن

ذكر موقع (0404) الإسرائيلي، أن هناك أنباء عن عملية دهس، وقعت مساء اليوم الأحد، عند مفترق جيتي بمدينة سلفيت.



واشار الموقع ذاته، إلى أن عملية الدهس لم تسفر عن وقوع اصابات بين الجنود الاسرائيليين، لافتا إلى أن المنفذ لاذ بالفرار من المكان.



يتبع..