شؤون فلسطينية

(0404): أنباء عن عملية دهس عند مفترق جيتي بسلفيت لا إصابات

(0404): أنباء عن عملية دهس عند مفترق جيتي بسلفيت لا إصابات
رام الله - دنيا الوطن
ذكر موقع (0404) الإسرائيلي، أن هناك أنباء عن عملية دهس، وقعت مساء اليوم الأحد، عند مفترق جيتي بمدينة سلفيت.

واشار الموقع ذاته، إلى أن عملية الدهس لم تسفر عن وقوع اصابات بين الجنود الاسرائيليين، لافتا إلى أن المنفذ لاذ بالفرار من المكان.

يتبع.. 

أخبار ذات صلة

عريقات: لن نستسلم ولن نفقد الأمل ويجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية

عريقات: لن نستسلم ولن نفقد الأمل ويجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية

الحكم (15 عاماً) على قاتل ضابط شرطة في جنين

الحكم (15 عاماً) على قاتل ضابط شرطة في جنين

الرئيس عباس يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل للطائفة الأرمنية

الرئيس عباس يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل للطائفة الأرمنية

شاهد: البنوك بغزة تبدأ بصرف رواتب وباقي مستحقات الموظفين

شاهد: البنوك بغزة تبدأ بصرف رواتب وباقي مستحقات الموظفين

نادي الأسير يُوضح حقيقة وجود تطورات بشأن الأسير زهران

نادي الأسير يُوضح حقيقة وجود تطورات بشأن الأسير زهران

جامعة بيرزيت توفر 5.5 مليون دينار أردني سنوياً كمنح ومساعدات للطلبة

جامعة بيرزيت توفر 5.5 مليون دينار أردني سنوياً كمنح ومساعدات للطلبة

شاهد: الاحتلال يفتح عبارات مياه الأمطار على أراضي المواطنين شرقي الشجاعية

شاهد: الاحتلال يفتح عبارات مياه الأمطار على أراضي المواطنين شرقي الشجاعية

الأشغال: 120 ألف وحدة سكنية عجز.. و60 ألف وحدة بحاجة لترميم بغزة

الأشغال: 120 ألف وحدة سكنية عجز.. و60 ألف وحدة بحاجة لترميم بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

عريقات: لن نستسلم ولن نفقد الأمل ويجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية

عريقات: لن نستسلم ولن نفقد الأمل ويجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية

الحكم (15 عاماً) على قاتل ضابط شرطة في جنين

الحكم (15 عاماً) على قاتل ضابط شرطة في جنين

الرئيس عباس يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل للطائفة الأرمنية

الرئيس عباس يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل للطائفة الأرمنية

جامعة بيرزيت توفر 5.5 مليون دينار أردني سنوياً كمنح ومساعدات للطلبة

جامعة بيرزيت توفر 5.5 مليون دينار أردني سنوياً كمنح ومساعدات للطلبة

شاهد: الاحتلال يفتح عبارات مياه الأمطار على أراضي المواطنين شرقي الشجاعية

شاهد: الاحتلال يفتح عبارات مياه الأمطار على أراضي المواطنين شرقي الشجاعية

التحرير الفلسطينية: على حماس أن تتراجع فورًا عن اتفاق الهدنة مع إسرائيل

التحرير الفلسطينية: على حماس أن تتراجع فورًا عن اتفاق الهدنة مع إسرائيل

بدء الامتحانات النهائية للفصل الدارسي الأول 2020- 2019 بجامعة فلسطين

بدء الامتحانات النهائية للفصل الدارسي الأول 2020- 2019 بجامعة فلسطين

ملحم: توقيع حماس اتفاق هدنة مع إسرائيل تحول خطير

ملحم: توقيع حماس اتفاق هدنة مع إسرائيل تحول خطير

منوعات

ماذا قالت نانسي عجرم في أول ظهور لها بعد مقتل مسلح بمنزلها؟

ماذا قالت نانسي عجرم في أول ظهور لها بعد مقتل مسلح بمنزلها؟

تاج حيدر تجمع النجمات بمنزلها.. والمتابعون يتغزلون بحفاظها على جمالها

تاج حيدر تجمع النجمات بمنزلها.. والمتابعون يتغزلون بحفاظها على جمالها

مريم سعيد تتقدم بشكوى رسمية ضد دنيا بطمة.. والأخيرة تنهار

مريم سعيد تتقدم بشكوى رسمية ضد دنيا بطمة.. والأخيرة تنهار

جريمة قتل داخل منزل نانسي عجرم

جريمة قتل داخل منزل نانسي عجرم

أحمد سعد يعيش قصة حب جديدة: &#34;هحطها في قفص&#34;

أحمد سعد يعيش قصة حب جديدة: "هحطها في قفص"

صور لأديل صدمت الجمهور بعد خسارتها 19 كيلو من وزنها

صور لأديل صدمت الجمهور بعد خسارتها 19 كيلو من وزنها

تركي آل الشيخ يستقبل 2020 بـ&#34;لوك جديد&#34;

تركي آل الشيخ يستقبل 2020 بـ"لوك جديد"

هل تفقد دنيا بطمة أوسمتها الملكية بعد تهمة فضح المشاهير؟

هل تفقد دنيا بطمة أوسمتها الملكية بعد تهمة فضح المشاهير؟

شاهد: مطربة تونسية تتعرض لموقف محرج على خشبة المسرح

شاهد: مطربة تونسية تتعرض لموقف محرج على خشبة المسرح

محبّو هيفا وهبي يحرجون زينب فياض

محبّو هيفا وهبي يحرجون زينب فياض

عربي

شاهد: صور لسليماني ونصر الله تُنشر لأول مرة

شاهد: صور لسليماني ونصر الله تُنشر لأول مرة

اتفاقية الغاز مع إسرائيل تُشعل مجلس النواب الأردني

اتفاقية الغاز مع إسرائيل تُشعل مجلس النواب الأردني

برسالة شديدة اللهجة.. العراق تُحذّر الولايات المتحدة

برسالة شديدة اللهجة.. العراق تُحذّر الولايات المتحدة

أول إجراء من ولي العهد السعودي بعد يومين من مقتل سليماني

أول إجراء من ولي العهد السعودي بعد يومين من مقتل سليماني