البنوك بغزة تبدأ بصرف رواتب وباقي مستحقات الموظفين
رام الله - دنيا الوطن
بدأت البنوك الفلسطينية في مدينة غزة، قبل قليل، بصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون الأول/ديسمبر، بالاضافة الى باقي مستحقات شهر ايلول/سبتمبر من العام الماضي.
وكانت وزارة المالية الفلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق، صرف رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول/ ديسمبر، وباقي مستحقات شهر أيلول/ سبتمبر، اليوم الأحد.
وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه سيتم صرف الراتب والمستحقات على النحو التالي:
أولاً: صرف كامل الراتب عن شهر 12.
ثانياً: صرف باقي المستحقات المترصدة عن شهر 09/2019.
وقالت الوزارة: إنها بذلك، تكون سددت جميع المستحقات للموظفين، وفقاً للآلية التي تم الإعلان عنها سابقاً من قبل الوزارة، معبرة عن تقديرها للموظفين على وقوفهم ومساندتهم للقيادة والحكومة الفلسطينية.
بدأت البنوك الفلسطينية في مدينة غزة، قبل قليل، بصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون الأول/ديسمبر، بالاضافة الى باقي مستحقات شهر ايلول/سبتمبر من العام الماضي.
وكانت وزارة المالية الفلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق، صرف رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول/ ديسمبر، وباقي مستحقات شهر أيلول/ سبتمبر، اليوم الأحد.
وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه سيتم صرف الراتب والمستحقات على النحو التالي:
أولاً: صرف كامل الراتب عن شهر 12.
ثانياً: صرف باقي المستحقات المترصدة عن شهر 09/2019.
وقالت الوزارة: إنها بذلك، تكون سددت جميع المستحقات للموظفين، وفقاً للآلية التي تم الإعلان عنها سابقاً من قبل الوزارة، معبرة عن تقديرها للموظفين على وقوفهم ومساندتهم للقيادة والحكومة الفلسطينية.
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