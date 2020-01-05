البنوك بغزة تبدأ بصرف رواتب وباقي مستحقات الموظفين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بدأت البنوك الفلسطينية في مدينة غزة، قبل قليل، بصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون الأول/ديسمبر، بالاضافة الى باقي مستحقات شهر ايلول/سبتمبر من العام الماضي.



وكانت وزارة المالية الفلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق، صرف رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول/ ديسمبر، وباقي مستحقات شهر أيلول/ سبتمبر، اليوم الأحد.



وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه سيتم صرف الراتب والمستحقات على النحو التالي:



أولاً: صرف كامل الراتب عن شهر 12.



ثانياً: صرف باقي المستحقات المترصدة عن شهر 09/2019.



وقالت الوزارة: إنها بذلك، تكون سددت جميع المستحقات للموظفين، وفقاً للآلية التي تم الإعلان عنها سابقاً من قبل الوزارة، معبرة عن تقديرها للموظفين على وقوفهم ومساندتهم للقيادة والحكومة الفلسطينية.