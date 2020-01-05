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شؤون فلسطينية

البنوك بغزة تبدأ بصرف رواتب وباقي مستحقات الموظفين

البنوك بغزة تبدأ بصرف رواتب وباقي مستحقات الموظفين
رام الله - دنيا الوطن
بدأت البنوك الفلسطينية في مدينة غزة، قبل قليل، بصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون الأول/ديسمبر، بالاضافة الى باقي مستحقات شهر ايلول/سبتمبر من العام الماضي.

وكانت وزارة المالية الفلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق، صرف رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول/ ديسمبر، وباقي مستحقات شهر أيلول/ سبتمبر، اليوم الأحد.

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه سيتم صرف الراتب والمستحقات على النحو التالي: 

أولاً: صرف كامل الراتب عن شهر 12.

ثانياً: صرف باقي المستحقات المترصدة عن شهر 09/2019.

وقالت الوزارة: إنها بذلك، تكون سددت جميع المستحقات للموظفين، وفقاً للآلية التي تم الإعلان عنها سابقاً من قبل الوزارة، معبرة عن تقديرها للموظفين على وقوفهم ومساندتهم للقيادة والحكومة الفلسطينية.

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