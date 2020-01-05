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نصر الله: يوم مقتل سليماني تاريخ فاصل بين مرحلتين بالمنطقة

نصر الله: يوم مقتل سليماني تاريخ فاصل بين مرحلتين بالمنطقة
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وقاسم سليماني
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لـ (حزب الله) اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد: إن تاريخ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة.

جاء ذلك، في كلمة له خلال مهرجان تأبين لسليماني، وقائد قوات الحشد الشعبي، أبو المهدي المهندس في العاصمة اللبنانية، بيروت.

يتبع..

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