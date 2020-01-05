نصر الله: يوم مقتل سليماني تاريخ فاصل بين مرحلتين بالمنطقة
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لـ (حزب الله) اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد: إن تاريخ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة.
قال الأمين العام لـ (حزب الله) اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد: إن تاريخ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة.
جاء ذلك، في كلمة له خلال مهرجان تأبين لسليماني، وقائد قوات الحشد الشعبي، أبو المهدي المهندس في العاصمة اللبنانية، بيروت.
يتبع..
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