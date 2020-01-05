نصر الله: يوم مقتل سليماني تاريخ فاصل بين مرحلتين بالمنطقة





جاء ذلك، في كلمة له خلال مهرجان تأبين لسليماني، وقائد قوات الحشد الشعبي، أبو المهدي المهندس في العاصمة اللبنانية، بيروت.





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رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لـ (حزب الله) اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد: إن تاريخ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة.