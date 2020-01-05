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جامعة بيرزيت توفر 5.5 مليون دينار أردني سنوياً كمنح ومساعدات للطلبة

جامعة بيرزيت توفر 5.5 مليون دينار أردني سنوياً كمنح ومساعدات للطلبة
جامعة بيرزيت
رام الله - دنيا الوطن
إيمانًا وحرصاً من جامعة بيرزيت على ألا يُحرم أي طالب أو طالبة من الدراسة الجامعية، بسبب الوضع المادي، قالت جامعة بيرزيت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنها تسخر كل طاقاتها لتأمين ميزانية تكفي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من طالبي المنح والمساعدات المالية والقروض.

وقد أوجدت الجامعة مكتباً خاصاً للمنح والمساعدات الطلابية، إدراكاً لأهمية التعليم العالي في المجتمعات بشكل عام وتلك القابعة تحت الاحتلال بشكل خاص، وأيضاً؛ ترسيخًا لرؤيتها وقيمها بتنوع الجسم الطلابي ليضم كافة شرائح المجتمع الفلسطيني اجتماعياً واقتصادياً وجغرافياً، وهو ما ينعكس على جو الحرية والليبرالية الذي تعززه الجامعة بكل مكوناتها.

وعلى مدار الأعوام الماضية، قدمت الجامعة منحاً ومساعدات لطلبتها في سبيل إكمال دراساتهم الجامعية، وخلال العام الأكاديمي 2018- 2019، حصل حوالي 5700 من طلبة جامعة بيرزيت، على منح ومساعدات مالية، واعفاءات من الأقساط التعليمية، وقروض لتغطية الرسوم التعليمية، من مختلف المصادر التي توفرها الجامعة، بالإضافة لمنح الدراسة والعمل الخاصة بطلبة برامج الدراسات العليا، بنسبة إجمالية بلغت 41% من طلبة الجامعة، وبمجموع مالي وصل إلى 5.5 مليون دينار أردني.

وتبذل الجامعة جهودا كبيرة لزيادة المنح والمساعدات والتسهيلات المالية التي تقدم لطلبتها حتى لا يحرم أحد من حقه في التعلم أو الحياة الجامعية بكرامة، حيث يعمل مكتب تعزيز الموارد على استقطاب الدعم الخارجي لدعم المنح الطلابية والمشاريع التطويرية في الحرم الجامعي، هذا على الرغم من وصول الديون المتراكمة على بعض الطلبة لأكثر من 3.5 مليون دينار نتيجة عدم تسديد الأقساط الدراسية.

ويعد برنامج المنح الذي تقدمه الجامعة الأفضل والأقوى بين الجامعات المحلية والإقليمية، حيث تمنح الجامعة العديد من المنح الكاملة والجزئية، وتوفر منحاً للطلبة الحاصلين على أعلى المعدلات في امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" ومنح التميز الرياضي، وكذلك منح طلبة الماجستير والتبادل الأكاديمي. كما توفر مساعدات مالية للطلبة الإخوة وأبناء العاملين في الجامعة، وتخصص منحاً خاصة للطلبة المتفوقين الذين تظهر اسماؤهم على لائحة الشرف يستفيد منها المئات فصليّاً، ولا تحدد بسقف معين لعدد المستفيدين منها، إضافة لتخصيص منح بناء على اتفاقيات تفاهم مع العديد من الجهات كمنح أبناء العاملين في وزارة التعليم العالي، ومنح بلدية بيرزيت، ومنح محافظة رام الله والبيرة.

ولا تقتصر المساعدات المالية على منح الأقساط، حيث تقدم الجامعة المساعدات المعيشية للكثير من الطلبة المحتاجين؛ وهي مساعدات مالية تقدم للطلبة لمساعدتهم على تغطية مصروفات الحياة الجامعية، وشراء الكتب والقرطاسية اللازمة لأغراض الدراسة الجامعية. والرسم التوضيحي التالي يبين توزيع المنح كما نفذ في العام 2018-2019.


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