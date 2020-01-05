شاهد: الاحتلال يفتح عبارات مياه الأمطار على أراضي المواطنين شرقي الشجاعية
رام الله - دنيا الوطن
فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عبارات المياه، شرق حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.
وأدى ذلك، لغرق أراضي المواطنين، وارتفاع منسوب المياه، ما سيُكلف هؤلاء المزارعين الكثير من خسائر، وفق ما أفادوا به.
فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عبارات المياه، شرق حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.
وأدى ذلك، لغرق أراضي المواطنين، وارتفاع منسوب المياه، ما سيُكلف هؤلاء المزارعين الكثير من خسائر، وفق ما أفادوا به.
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