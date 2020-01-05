حركة فتح تُعيّن ناطقين جديدين باسمها بالضفة وغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم الأحد، قرارًا، بتعيين عضوين من المجلس الثوري، ليكونا ناطقين باسم الحركة في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الفترة المقبلة.



وقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب: إنه تم تكليف كلٍ من: "حسين حمايل، وإياد نصر، كناطقين باسم حركة فتح".



يشار إلى أن الناطقين باسم الحركة حاليًا، هما: جمال نزال، وأسامة القواسمي.