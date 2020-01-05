"يحمل غباراً وأتربة ورياحاً قوية".. تعرف على تفاصيل ومواعيد المنخفض الجوي المُقبل

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خاص دنيا الوطن - ولاء البرعي

أكد الراصد الجوي، ليث العلامي، أن المنخفض الجوي الذي ضرب الأراضي الفلسطينية، أمس السبت، قد انحسر في مناطق قطاع غزة، وجنوب الضفة الغربية.



وأوضح العلامي لـ"دنيا الوطن"، أن المنخفض الآن، يتمركز في أجزاء من شمال الضفة الغربية، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار، حتى ساعات المساء الأولى، فيما ينحسر المنخفض كلياً عن كافة مناطق الوطن، خلال هذه الليلة.



وأكد أن يوم غد الاثنين، سيشهد ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة بوجه عام، وبدون هطول الأمطار، مشيرًا إلى أن يوم الثلاثاء، سيبدأ منخفض جوي جديد، وهذا المنخفض، سيعمل على خفض درجات الحرارة، مع هبوب رياح جنوبية غربية نشطة، تعمل على إثارة الغبار والأتربة.



وذكر، أن يوم الأربعاء، تتأثر فلسطين فعلياً بالمنخفض الجوي، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وإضافي، مع اشتداد سرعة الرياح.



وأضاف: "عصر الأربعاء، ستكون الفرصة مهيئة لسقوط الأمطار، شمال الضفة الغربية، تمتد حتى يوم الخميس، لمناطق وسط وجنوب فلسطين، بما فيها غزة، وجنوب الضفة الغربية، ومعظم المناطق الفلسطينية، ونتوقع أن يستمر هذا المنخفض حتى مساء الجمعة".