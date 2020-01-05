التحرير الفلسطينية: على حماس أن تتراجع فورًا عن اتفاق الهدنة مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

طالب عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية، محمد التاج، حركة (حماس) بالتراجع فوراً عن كل التفاهمات، واتفاقية الهدنة طويلة المدى، التي أبرمتها مع الاحتلال بمعزل عن الكل الفلسطيني، ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، معتبراً ذلك تساوقاً مع (صفقة القرن) وتجاوزاً لكل الأعراف والقوانين، وخيانة للمشروع الوطني.



وشدد التاج، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، على ضرورة أن تقوم الفصائل الوطنية، بتوضيح حقيقة ما يجري للشعب الفلسطيني؛ لتحطيم كل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.



وأضاف: "ما تسعى إليه حماس، إقامة كيان سياسي في غزة، وعزلها عن باقي محافظات الوطن؛ لمنع إقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس".