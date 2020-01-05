بدء الامتحانات النهائية للفصل الدارسي الأول 2020- 2019 بجامعة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأجرى كل من الدكتورة ندين أبو شعبان، نائب رئيس جامعة فلسطين للشؤون الأكاديمية، والدكتور المهندس إسماعيل الداعور عميد القبول والتسجيل، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2019/2020، والتأكد من انتظامها، كما هو مخطط لها.بدورها، أكدت د. أبوشعبان، أن جامعة فلسطين، عملت بكافة إمكانياتها من أجل تهيئة الأجواء أمام طلبتها؛ لإجراء امتحاناتهم النهائية بشكل منتظم، مشيرةً إلى أن الجامعة بدأت الامتحانات النهائية في المواعيد المحددة، مشيدةً بالأداء المتميز للطواقم العاملة والجهود المبذولة لخدمة الطلبة؛ ليتمكنوا من تقديم امتحاناتهم النهائية بكل يسر، وذلك بهدف التأكد من تطبيق معايير الجودة في الامتحانات، وحرصها على تهيئة كافَّة الأجواء أمام الطلبة لتقديم الامتحانات، وتسهيل أداء الامتحانات مراعاةً لظروفهم، متمنيةً للطلبة نجاحًا باهرًا، يلبي طموحهم خدمةً لمجتمع ووطن يعز علينا جميعاً.من جهته، أشاد د. الداعور، بانتظام الامتحانات النهائية وفق عمل اللجان المختصة بمتابعتها، كما أبدى سعادته بالالتزام المتميز للطلبة في القاعات في أجواء هادئة، تعكس المستوى المتطور الذي وصلت إليه الجامعة، مثمناً التفاعل الإيجابي بين الزملاء المراقبين على الامتحانات في الجامعة.