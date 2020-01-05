ملحم: توقيع حماس اتفاق هدنة مع إسرائيل تحول خطير

الناطق باسم الحكومة - ابراهيم ملحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر المتحدث بأسم الحكومة، إبراهيم ملحم، أن "توقيع حماس لاتفاق تهدئة طويلة المدى مع الاحتلال الإسرائيلي، تحول كبير وخطير في توجهات الحركة، وتغليب مصالحها الحزبية على المصلحة الوطنية".



وبين ملحم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأحد، أن هنالك أثماناً وتنازلات سياسية، تسعى إسرائيل للحصول عليها، مقابل السماح بدخول الأموال لقطاع غزة، أولها وقف حماس لمسيرات العودة في قطاع غزة.



وأضاف، أن قرار حماس وقف مسيرات العودة، هو نظير عقد الهدنة المرتقبة؛ لتكريس فصل القطاع عن الضفة، منوهاً إلى أن شعبنا في قطاع غزة، أكد خلال إحياء الذكرى الـ 55 من انطلاقة الثورة الفلسطينية، وانطلاقة حركة فتح في القطاع، رفضه التام لأية محاولات لسلخ القطاع عن الوطن، وإقامة كيان جديد على حساب الوحدة الوطنية.