نوعية وواعدة.. توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد المقاولين ووزارة العمل بغزة

وأكد رئيس الاتحاد أسامة كحيل على وجود تقاطعات كبيرة، وقضايا مشتركة، بين الاتحاد ووزارة العمل، فضلاً عن مجموعة واسعة من القوانين والتشريعات بين الطرفين، بما يحقق المصلحة العامة.



وشدد على دعم الاتحاد لمطلب الالتزام بالحد الأدنى للأجور، لأنه مصلحة للمقاول والمشاريع والعاملين والعمال، وضرورة الحفاظ على حقوق العمال، وتوثيق العمل من قبل أرباب العمل، بعيداً عن التعسف من أي طرف.



بدوره، اعتبر وكيل وزارة العمل في غزة، أ. موسى السماك، أن مذكرة التفاهم تعزز العلاقة الإيجابية بين الوزارة، والاتحاد؛ لتحقيق مصالح الأطراف، بما يضمن المصلحة الوطنية العليا في ظل الأوضاع الخاصة، التي يعيشها قطاع غزة.



وشدد السماك على أهمية لجنة السياسات العمالية، التي تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية من أجل تعميق التعاون، ودعم الاقتصاد الوطني.













واتفق الاتحاد والوزارة على تشكيل لجنة مشتركة تعمل على حل القضايا العالقة بين العمال والمشغلين، والتنسيق المستمر للتحقق من الشكاوى المطروحة في اطار القانون وتحقيق العدالة.