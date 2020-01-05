شؤون فلسطينية

تفاصيل اتصال هاتفي بين النخالة وظريف بشأن مقتل سليماني

تفاصيل اتصال هاتفي بين النخالة وظريف بشأن مقتل سليماني
زياد النخالة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، بيان صحفي، كشفت فيه تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أمينها العام زياد النخالة، بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وقال البيان: "الأمين العام للحركة زياد النخالة، أجرى اتصالاً هاتفياً مع محمد جواد ظريف، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معزياً باستشهاد اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري".

وأضاف البيان: "الأمين العام، أكد خلال اتصاله بظريف، بأن استشهاد الحاج قاسم، هو دليل عزة وكرامة في مواجهة أمريكا والكيان الصهيوني، وأن قرار إدارة ترمب اغتيال الحاج قاسم سليماني، يحمل دلالة على ما لهذا الرجل من دور كبير في تعزيز خط المقاومة، والجهاد، باتجاه فلسطين".

واستطرد البيان: "اعتبر النخالة، أن استشهاد اللواء سليماني، هو خسارة كبيرة، لكنه في ذات الوقت، سيكون نموذجاً لكل المسلمين وأحرار العالم في كيفية مواجهة أمريكا والكيان الصهيوني".

وأكد النخالة، خلال الاتصال، أن "شهادة قاسم لن تكسر خط المقاومة، بل ستجعلها أكثر وعياً بمدى عدوانية أمريكا وعدائها للشعب الفلسطيني، ولشعوب المنطقة كافة". 

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