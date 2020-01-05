مشاهد جديدة لبقايا سيارة سليماني والمهندس المدمرة

رام الله - دنيا الوطننشرت شبكة (سي إن إن)، اليوم الأحد، مشاهد للسيارة المدمرة التي أقلت قائد "فيلق القدس" السابق اللواء قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، والتي استهدفتها طائرة أمريكية مسيرة صباح الجمعة الفائت.ويظهر في الفيديو، ماتبقى من السيارة، بعد أن قلبت رأساً على عقب، ووضعت إلى جانب الطريق، وقد تعرضت لدمار واحتراق كامل، ويظهر في الفيدو سيارة أخرى نوع "تويوتا" تبقى منها شارتها فقط، فيما دمر جسد السيارة، واحترق بشكل كامل.وتناثرت بقايا السيارات على جوانب الطريق في مكان الاستهداف، وتظهر آثار الاحتراق الذي تعرضت له المنطقة بشكل واضح.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها، أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".