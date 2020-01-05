شاهد: صور لسليماني ونصر الله تُنشر لأول مرة

رام الله - دنيا الوطننشر الإعلام الإيراني، اليوم الأحد، لأول مرة مجموعة من الصور الأرشيفية، التي تظهر قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني مع الأمين العام لـ (حزب الله) اللبناني حسن نصر الله.ونشرت وكالة (فارس) صوراً يظهر فيها سليماني، يؤدي الصلاة خلف نصر الله، حيث تعكس هذه الصور علاقة الصداقة المميزة التي كانت تربط الرجلين، وأجواء لقاءاتهما البيتية البعيدة عن الرسميات، حيث يمكن مشاهدة نصر الله في ظهور نادر بلا عمامة.