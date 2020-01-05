ملياردير روسي يُقرر توزيع ثروته المقدرة بـ 12.6 مليار دولار

الملياردير الروسي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال المؤسس والمساهم الرئيسي في (USM Holdings)، الملياردير أليشير عثمانوف، إن "الحياة غير أبدية، لذلك بات مستعداً لتقاسم ثروته مع الذين ساعدوه".



وأشار الملياردير الروسي، في مقابلة مع صحيفة Financial Times، إلى ورثته المحتملين، وقال إنه يود مساعدة أفراد عائلته وكذلك كبار مدراء شركته، مؤكداً عزمه على تقسيم الأسهم التي يملكها بينهم جميعاً، وفق (روسيا اليوم).



وقال: "هذه هي طبيعتي، وطبعي يقول، إذا كان لديك شيء حصلت عليه من القدر، فيجب أن تتقاسمه مع الآخرين"، حيث إنه من المعروف أن عثمانوف، هو أحد أغنى رجال الأعمال في روسيا، وتقدر ثروته بـ 12.6 مليار دولار.



وفي العام الماضي، دخل عثمانوف إلى جانب رومان أبراموفيتش وميخائيل فريدمان، في قائمة أغنى عشرة أثرياء في بريطانيا.



وقبل عام، أطلقت عليه مجلة (فوربس") بنسختها الروسية، لقب رجل أعمال العام، لتنفيذه وقيامه بعدد قياسي من الصفقات الكبرى.