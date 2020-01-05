برلماني مصري: مصر لن تقبل باستمرار الأزمة بين فتح وحماس

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن

أكد مصطفى بكري، النائب في البرلمان المصري، أن جمهورية مصر العربية، لن تقبل باستمرار الأزمة بين القوى الفلسطينية، وخاصة بين فتح وحماس، مما يؤدي إلى تشتيت الرؤى الخاصة بالتسوية السياسية، وبما يؤدي إلى تأزيم الأوضاع الفلسطينية.



وقال بكري لـ"دنيا الوطن": "مصر استدعت الأطراف الفلسطينية لأكثر من مرة، كما أن الجهات السياسية والأمنية المصرية، تابعت الأوضاع الفلسطينية"، لافتاً إلى أن أي رؤية مصرية جديدة، تنطلق من الحرص على إتمام الاستحقاقات الفلسطينية، سواء المتعلقة بالانتخابات التشريعية أو الرئاسية، خصوصاً بعد الفترة الماضية".



وفيما يتعلق بالأوضاع مع الاحتلال الإسرائيلي، أشار البرلماني المصري، إلى أن القاهرة معنية بوقف الهجمات المتبادلة بين بعض القوى الوطنية الفلسطينية، وبين الاحتلال، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن مصر ترى ضرورة الوصول إلى ملف التسوية والتوقف عن أعمال العنف.



وبين بكري، أن قوى المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، قبلوا بملف التسوية، لافتاً إلى أنه بسبب السياسية الإسرائيلية المعادية للحقوق الوطنية الفلسطينية، فإن الساحة، تشتعل من جديد، مما يستدعي دخولاً مصرياً جديداً لرأب الصدع، وإحداث نوع من التهدئة.