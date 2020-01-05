اتفاقية الغاز مع إسرائيل تُشعل مجلس النواب الأردني

مجلس النواب الأردني

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم النائب طارق خوري، في مستهل جلسة مجلس النواب الأردني التشريعية، اليوم الأحد، الحكومة على خلفية اتفاقية الغاز، وقال موجهاً خطابه لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: "هل لك أن تصد عدوان نتنياهو على الأردن؟".



وتابع خوري، وفق صحيفة (الغد) الأردنية: "ألم تسمع ما قال الكيان الغاصب عن مستقبل الكيان الغاصب، نتيجة ما يكسبه من اتفاقية الغاز؟".



وطالب النواب بإلغاء الجلسة التشريعية، وتحويلها إلى رقابية ومحاسبة الحكومة وطرح الثقة بها، وحاول النواب الخروج من الجلسة لافقادها النصاب، فيما قال رئيس المجلس، عاطف الطراونة، إنه سيحدد جلسة خاصة لمناقشة ملف الطاقة، مؤكداً أنه يؤيد رافضي اتفاقية الغاز.



وأشار الطراونة إلى أنه لا يجوز أن يتحرك مجلس النواب من أجل مذكرة على (فيسبوك)، موجهاً حديثه للنائب عبد الله العكايلة.



من جهته، قال الرزاز: إن الحكومة، تطلب موعداً للجلسة الرقابية لمناقشة ملف الطاقة، وستكون الحكومة مستعدة لمناقشة ودراسة الملف برمته.



وقال النائب حسين القيسي، موجهاً كلامه إلى رئيس الوزراء، إن ما شاب ملف الطاقة، يصل إلى الخطيئة، شاكراً الحكومة على إعادة النظر في الملف.