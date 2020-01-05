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برسالة شديدة اللهجة.. العراق تُحذّر الولايات المتحدة

برسالة شديدة اللهجة.. العراق تُحذّر الولايات المتحدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وجه العراق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رسائل إدانة وغضب من القصف، الذي استهدف قائداً عسكرياً عراقياً بارز في داخل مطار بغداد الدولي، محذراً من تداعيات وفوضى، قد تعم البلاد.

وأعلن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبد الكريم خلف، في تصريح خاص لمراسلة (سبوتنيك) في العراق، اليوم الأحد، توجيه استنكار وإدانة، للولايات المتحدة الأمريكية عبر رسائل من الحكومة العراقية، وفق الوكالة. 

ونقل خلف عن الحكومة قولها في رسائل إلى الولايات المتحدة الأمريكية: إن القصف الذي حصل في مطار بغداد الدولي، ندينه بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، وهو عمل غير مقبول، وفردي تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية في كل ما حصل، والذي يجر العراق إلى الفوضى، وربما له تداعيات كثيرة".

وأضاف خلف، أن القصف الأمريكي، عمل ينتهك السيادة، والقيام بضرب قائد عسكري عراقي في داخل مطار بغداد، وهو أمر مدان، ومستنكر، ومرفوض، وغير مقبول.

وأثار مقتل أبو مهدي المهندس، أبرز قادة الحشد الشعبي، الذين قاتلوا في القضاء على تنظيم الدولة الإرهابي، خلال السنوات الماضية، غضباً سياسياً وشعبياً واسعاً، وسط دعوات لإبعاد العراق من الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران.

وقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، فجر الجمعة الماضية، 3 كانون الثاني/ يناير، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى، بينهم "شخصيات مهمة".

وشيع الآلاف من المقاتلين في الحشد الشعبي، والقادة السياسيين، وبحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، جثامين أبو مهدي المهندس، وقاسم سليماني، والضحايا الذين قتلوا إثر القصف الأمريكي، يوم أمس السبت، في منطقة الكرادة، وسط العاصمة بغداد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الجيش قتل قاسم سليماني، بناء على تعليمات الرئيس دونالد ترامب، وأنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج.

كما أكد الحرس الثوري الإيراني، فجر الجمعة الماضي، مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني في بغداد بهجوم أمريكي.

وكان الحشد الشعبي قال في تغريدة على حسابه في موقع (تويتر): إنّه "يؤكّد استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الحاج أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، بغارة أمريكية، استهدفت مركبتهما على طريق مطار بغداد الدولي".

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