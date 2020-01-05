شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تُطلق الحملة الوطنية لتطعيم الأطفال ضد مرض الحصبة

الصحة بغزة تُطلق الحملة الوطنية لتطعيم الأطفال ضد مرض الحصبة
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، الحملة الوطنية لتطعيم الأطفال، ضد مرض الحصبة، وذلك في مراكز الرعاية الأولية التابعة لها، وبالتوافق مع المراكز التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في كافة محافظات قطاع
غزة.

وبيّن مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة د. مجدي ضهير، أن حملة التطعيمات، تستهدف الأطفال من عمر ستة شهور إلى سنة، موضحاً أن هذا العمر، تم استهدافه بالذات كونه يشكل الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وأشار إلى أن الأطفال الأقل من ستة شهور، يكونون محميين من الإصابة بالمرض، جراء المناعة الطبيعية التي يكتسبونها أثناء الحمل والرضاعة من الأم ضد المرض.

ولفت إلى أن الوزارة ستنفذ التطعيمات على مدار أيام الأسبوع الجاري، مبيناً أنه تم تقسيم تطعيم الأطفال ضد المرض حسب أشهر الولادة، حيث سيتم تطعيم الأطفال مواليد شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو من العام المنصرم، اليوم الأحد، فيما سيتم غداً الاثنين تطعيم مواليد شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، فيما سيتم يوم الأربعاء تطعيم مواليد شهر شباط/ فبراير.

ونوه ضهير إلى ضرورة إحضار الكتيب الخاص بالمواليد، بهدف تسجيل الحصول على التطعيم الواقي من المرض.

وحول فعالية اللقاح، بين ضهير، أن من يتلقى اللقاح يكون محمياً من المرض بنسبة تتجاوز 97%، مطمئناً الجمهور بأن معظم الفئات العمرية في قطاع غزة، تعتبر محمية ضد المرض، إما لكونهم حصلوا على اللقاح، وهي الفئة المتمثلة في المواليد ما بعد عام 1980، فيما الفئة السابقة للعمر محمية أيضاً كونها أصيبت بالمرض من قبل، واكتسبت مناعة، جراء الإصابة به.

وتأتي الحملة الوطنية لتطعيم الأطفال ضد الحصبة، ضمن سلسلة إجراءات نفذتها وزارة الصحة بغزة؛ لحماية المواطنين، بعد أن رصدت عدداً محدوداً من الإصابات بمرض الحصبة، وهو المرض ذاته، الذي أعلن عن تسجيل عدد من الإصابات به في دول الإقليم المحيط.



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