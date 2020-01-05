شؤون فلسطينية

غالبيتهم من القدس.. الاحتلال يعتقل 85 مواطنًا من الضفة خلال خمسة أيام

غالبيتهم من القدس.. الاحتلال يعتقل 85 مواطنًا من الضفة خلال خمسة أيام
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الخمسة أيام الأولى من العام الجديد 85 مواطنًا من الضفة، بينهم 50 مقدسيًا، جرى الإفراج عن غالبيتهم لاحقًا بشروط، فيما توزعت بقية حالات الاعتقال على محافظات الخليل، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، ونابلس، ورام الله والبيرة.

وأوضح نادي الأسير في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن من بين المعتقلين خمسة أطفال من الخليل، بينهم الفتى الجريح حسين يونس (16 عامًا) الذي اعتقلته قوات الاحتلال عقب إطلاق النار عليه، إضافة إلى إعتقال هايل أسعد جبابشة المصاب بمرض الثلاسيميا، وهو من بلدة بير الباشا في جنين.

ولفت نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت الليلة الماضية 17 مواطنًا على الأقل من الضفة، وهم من ضمن إجمالي حالات الاعتقال، التي جرت خلال خمسة أيام، وكانت على النحو التالي:

من بلدة العيساوية عشرة معتقلين تتراوح أعمارهم ما بين (35- 45) عامًا وهم: غسان عليان أبو عزيز، ووسيم عبيد أبو نايف، وفراس طارق مصطفى، ومرعي درباس، وفراس طارق مصطفى، وهيثم الأسمر، وداوود عليان أبو محمد، وأكرم عطية أبو السمير، ووسام أبو الحمص بهلول، وعمران مصطفى أبو موسى.

ومن الخليل خمسة وهم: مقداد القواسمي، ونور الدين القاضي، وخالد غنيمات، ونور الدين حدوش، خالد إبراهيم صبارنة (23 عامًا)، ومن طولكرم صدام أحمد شاهين (27 عامًا)، حيث جرى اعتقاله من أمام حاجز زعتره جنوب نابلس، ومن قلقيلية محمود الحاج حسين (19 عامًا).

أخبار ذات صلة

&#34;يحمل غباراً وأتربة ورياحاً قوية&#34;.. تعرف على تفاصيل ومواعيد المنخفض الجوي المُقبل

"يحمل غباراً وأتربة ورياحاً قوية".. تعرف على تفاصيل ومواعيد المنخفض الجوي المُقبل

التحرير الفلسطينية: على حماس أن تتراجع فورًا عن اتفاق الهدنة مع إسرائيل

التحرير الفلسطينية: على حماس أن تتراجع فورًا عن اتفاق الهدنة مع إسرائيل

لجنة إسرائيلية تتجاهل التحذيرات الدولية وتبحث ضم غور الأردن

لجنة إسرائيلية تتجاهل التحذيرات الدولية وتبحث ضم غور الأردن

بدء الامتحانات النهائية للفصل الدارسي الأول 2020- 2019 بجامعة فلسطين

بدء الامتحانات النهائية للفصل الدارسي الأول 2020- 2019 بجامعة فلسطين

ملحم: توقيع حماس اتفاق هدنة مع إسرائيل تحول خطير

ملحم: توقيع حماس اتفاق هدنة مع إسرائيل تحول خطير

نوعية وواعدة.. توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد المقاولين ووزارة العمل بغزة

نوعية وواعدة.. توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد المقاولين ووزارة العمل بغزة

وزير العدل: قريبًا سنُعلن استراتيجية لملاحقة المستوطنين على جرائمهم

وزير العدل: قريبًا سنُعلن استراتيجية لملاحقة المستوطنين على جرائمهم

تفاصيل اتصال هاتفي بين النخالة وظريف بشأن مقتل سليماني

تفاصيل اتصال هاتفي بين النخالة وظريف بشأن مقتل سليماني

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

التحرير الفلسطينية: على حماس أن تتراجع فورًا عن اتفاق الهدنة مع إسرائيل

التحرير الفلسطينية: على حماس أن تتراجع فورًا عن اتفاق الهدنة مع إسرائيل

بدء الامتحانات النهائية للفصل الدارسي الأول 2020- 2019 بجامعة فلسطين

بدء الامتحانات النهائية للفصل الدارسي الأول 2020- 2019 بجامعة فلسطين

نوعية وواعدة.. توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد المقاولين ووزارة العمل بغزة

نوعية وواعدة.. توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد المقاولين ووزارة العمل بغزة

هيئة الأسرى: أوضاع صعبة تعيشها الأسيرة وفاء نعالوة

هيئة الأسرى: أوضاع صعبة تعيشها الأسيرة وفاء نعالوة

دائرة وكالة الغوث بـ&#34;الديمقراطية&#34; تُحذّر من خطورة الإجراء الإسرائيلي ضد (أونروا) بالقدس

دائرة وكالة الغوث بـ"الديمقراطية" تُحذّر من خطورة الإجراء الإسرائيلي ضد (أونروا) بالقدس

الصحة بغزة تُطلق الحملة الوطنية لتطعيم الأطفال ضد مرض الحصبة

الصحة بغزة تُطلق الحملة الوطنية لتطعيم الأطفال ضد مرض الحصبة

غالبيتهم من القدس.. الاحتلال يعتقل 85 مواطنًا من الضفة خلال خمسة أيام

غالبيتهم من القدس.. الاحتلال يعتقل 85 مواطنًا من الضفة خلال خمسة أيام

الأوقاف: أكثر من 23 اقتحاماً للأقصى و49 منعاً للأذان بالإبراهيمي الشهر الماضي

الأوقاف: أكثر من 23 اقتحاماً للأقصى و49 منعاً للأذان بالإبراهيمي الشهر الماضي

منوعات

تاج حيدر تجمع النجمات بمنزلها.. والمتابعون يتغزلون بحفاظها على جمالها

تاج حيدر تجمع النجمات بمنزلها.. والمتابعون يتغزلون بحفاظها على جمالها

مريم سعيد تتقدم بشكوى رسمية ضد دنيا بطمة.. والأخيرة تنهار

مريم سعيد تتقدم بشكوى رسمية ضد دنيا بطمة.. والأخيرة تنهار

جريمة قتل داخل منزل نانسي عجرم

جريمة قتل داخل منزل نانسي عجرم

أحمد سعد يعيش قصة حب جديدة: &#34;هحطها في قفص&#34;

أحمد سعد يعيش قصة حب جديدة: "هحطها في قفص"

صور لأديل صدمت الجمهور بعد خسارتها 19 كيلو من وزنها

صور لأديل صدمت الجمهور بعد خسارتها 19 كيلو من وزنها

تركي آل الشيخ يستقبل 2020 بـ&#34;لوك جديد&#34;

تركي آل الشيخ يستقبل 2020 بـ"لوك جديد"

هل تفقد دنيا بطمة أوسمتها الملكية بعد تهمة فضح المشاهير؟

هل تفقد دنيا بطمة أوسمتها الملكية بعد تهمة فضح المشاهير؟

شاهد: مطربة تونسية تتعرض لموقف محرج على خشبة المسرح

شاهد: مطربة تونسية تتعرض لموقف محرج على خشبة المسرح

محبّو هيفا وهبي يحرجون زينب فياض

محبّو هيفا وهبي يحرجون زينب فياض

فيديو نادر لنجوى قاسم وهي تتحدث عن الموت المفاجئ

فيديو نادر لنجوى قاسم وهي تتحدث عن الموت المفاجئ

عربي

شاهد: صور لسليماني ونصر الله تُنشر لأول مرة

شاهد: صور لسليماني ونصر الله تُنشر لأول مرة

برسالة شديدة اللهجة.. العراق تُحذّر الولايات المتحدة

برسالة شديدة اللهجة.. العراق تُحذّر الولايات المتحدة

بومبيو يصف (كتائب حزب الله) في العراق بـ &#34;البلطجية&#34;

بومبيو يصف (كتائب حزب الله) في العراق بـ "البلطجية"

التحالف الدولي: هجومان قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قواتنا

التحالف الدولي: هجومان قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قواتنا