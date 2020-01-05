غالبيتهم من القدس.. الاحتلال يعتقل 85 مواطنًا من الضفة خلال خمسة أيام

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الخمسة أيام الأولى من العام الجديد 85 مواطنًا من الضفة، بينهم 50 مقدسيًا، جرى الإفراج عن غالبيتهم لاحقًا بشروط، فيما توزعت بقية حالات الاعتقال على محافظات الخليل، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، ونابلس، ورام الله والبيرة.



وأوضح نادي الأسير في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن من بين المعتقلين خمسة أطفال من الخليل، بينهم الفتى الجريح حسين يونس (16 عامًا) الذي اعتقلته قوات الاحتلال عقب إطلاق النار عليه، إضافة إلى إعتقال هايل أسعد جبابشة المصاب بمرض الثلاسيميا، وهو من بلدة بير الباشا في جنين.



ولفت نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت الليلة الماضية 17 مواطنًا على الأقل من الضفة، وهم من ضمن إجمالي حالات الاعتقال، التي جرت خلال خمسة أيام، وكانت على النحو التالي:



من بلدة العيساوية عشرة معتقلين تتراوح أعمارهم ما بين (35- 45) عامًا وهم: غسان عليان أبو عزيز، ووسيم عبيد أبو نايف، وفراس طارق مصطفى، ومرعي درباس، وفراس طارق مصطفى، وهيثم الأسمر، وداوود عليان أبو محمد، وأكرم عطية أبو السمير، ووسام أبو الحمص بهلول، وعمران مصطفى أبو موسى.



ومن الخليل خمسة وهم: مقداد القواسمي، ونور الدين القاضي، وخالد غنيمات، ونور الدين حدوش، خالد إبراهيم صبارنة (23 عامًا)، ومن طولكرم صدام أحمد شاهين (27 عامًا)، حيث جرى اعتقاله من أمام حاجز زعتره جنوب نابلس، ومن قلقيلية محمود الحاج حسين (19 عامًا).