نتنياهو: إسرائيل تقف بشكل كامل بجانب أمريكا بكفاحها العادل لتحقيق الأمان والسلام





وأضاف في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية: أن

سليماني بادر إلى "تنفيذ عمليات إرهابية كثيرة، وخطط لها، ونفذها في كل أنحاء الشرق الأوسط وخارجه أيضاً".



قال: "الرئيس ترامب يستحق كل التقدير على عمله الحازم والقوي والسريع، وأود أن أوضح مجدداً، بأن إسرائيل تقف بشكل كامل إلى جانب الولايات المتحدة في كفاحها العادل، الذي يهدف إلى تحقيق الأمان والسلام، وممارسة حق الدفاع عن النفس".





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن "قاسم سليماني أدّى إلى مقتل مواطنين أمريكيين كثيرين وأبرياء كثيرين آخرين على مر عشرات السنين الأخيرة، وأيضاً في هذه الأيام بالذات"، وفق تعبيره.