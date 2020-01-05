"الأرصاد الجوية" تُصدر إحصائية بشأن كميات الأمطار الهاطلة بالمنخفض الأخير

الرقم المدينة كميات الامطار خلال المنخفض الحالي(ملم) المجموع منذ بداية الموسم(ملم) النسبى المئوية المعدل السنوي العام(ملم) 1- القدس 47.0 213.0 39.7% 537.0 2- جنين 21.5 226.5 48.4% 468.2 3- نابلس 52.2 326.3 43.0% 660.1 4- رام الله 42.9 228.3 37.0% 615.2 5- طولكرم 40.0 267.6 44.5% 602.4 6- قلقليية 64.0 368.0 58.8% 624.9 7- طوباس 17.5 218.0 50.5% 431.2 8- سلفيت 57.0 297.5 42.6% 698.1 9- بيت لحم 44.0 225.0 43.4% 518.4 10- أريحا 9.8 53.8 32.0% 166.0 11- الخليل 49.2 222.5 37.3% 595.9 12- بيت حانون 106.0 244.5 58.5% 418.0 13- بيت لاهيا 118.0 233.5 53.9% 433.0 14- خانيونس 11.5 49.7 17.1% 290.0 15- رفح 5.0 60.3 25.6% 236.0 16- جباليا 73.5 219.5 52.1% 421.0 17- التفاح 60.0 170.3 40.1% 425.0 18- دير البلح

رام الله - دنيا الوطنأصدرت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، إحصائية توضح فيها كميات الأمطار الهاطلة على محافظات الوطن خلال المنخفض الجوي الأخير.كما أوضحت في التقرير الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مجموع كميات الهطول منذ بداية الموسم المطري.