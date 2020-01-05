هنية: سليماني دعم المقاومة ووقف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف؛ معزيًا إياه باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.



وأشاد هنية، بدور سليماني في دعم المقاومة، والوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحطات، وفق ما نشر المكتب الإعلامي لإسماعيل هنية.



من جهته، شكر وزير الخارجية الإيراني، اتصال رئيس حركة حماس، مؤكدًا استمرار دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني، ومقاومته في الدفاع عن أرضه ومقدساته.