عريقات يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية مساء اليوم؟

الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، اجتماعاً تشاورياً؛ لاقرار مجموعات العمل، التي خرجت عن اجتماع اللجنة الوطنية للمتابعة مع الجنائية الدولية، والذي عقد قبل يومين، بالإضافة لمناقشة قضية التمويل الأوروبي المشروط للمؤسسات الفلسطينية.



وكانت اللجنة الوطنية للمتابعة مع الجنائية الدولية، قد عقدت اجتماعاً موسعاً، تم خلاله اتخاذ عدة قرارات منها: تشكيل مجموعات عمل لمواصلة العمل مع المحكمة من أجل تحقيق العدالة.



وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات رئيس لجنة الوطنية للمتابعة مع الجنائية الدولية: إن جرائم الاحتلال لن تسقط بالتقادم، ولن تمر دون محاسبة.



وأوضح عريقات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن اجتماعاً سيعقد مع كافة سفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء المقبل؛ لبحث هذا الموضوع، مشيراً إلى أنه أرسل بالأمس رسالة بالخصوص للمفوض

السامي للعلاقات الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي.



كما أشار إلى أن اللجنة التنفيذية، ستبحث في اجتماعها اليوم، التطورات الخطيرة في الخليل والقدس وملف الأسرى، والمشاريع الاستيطانية الأخيرة، إضافة إلى الوضع الإقليمي المتفجر، إلى جانب الأمور الداخلية، وهيكليات دوائر منظمة التحرير.