عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى صباح اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحماية أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال والقوات الخاصة التابعة لها.





وذكرت مصادر محلية، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فتحت "باب المغاربة" الخاضع لسيطرتها للمستوطنين، الذين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات.





وقد نفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد، وسط محاولاتهم أداء طقوس تلمودية فيه.





وعادة ما تسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين باقتحام باحات الأقصى على فترتين: صباحية وتبدأ من الساعة الـ 07:30- 11:00 ومسائية، تبدأ بعد صلاة الظهر، وتستمر لساعة واحدة.





وبدأ اقتحام الأقصى من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال وشرطتها منذ عام 1967، ويتلقى المستوطنون شروحات حول "الهيكل المزعوم"، قبل الخروج من "باب السلسلة".

رام الله - دنيا الوطن