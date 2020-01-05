(38) عاماً على اعتقال الأسيرين يونس وست سنوات على نقض الاتفاق بالإفراج عنهما

خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، كأقدم أسيرين اعتقلهما الاحتلال لمدّة متواصلة.



وبيّنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن قوّات الاحتلال، كانت قد اعتقلت الأسير كريم يونس (58 عاماً)؛ بتاريخ 6 كانون الثاني/ يناير 1983، فيما اعتقلت الأسير ماهر يونس (59 عاماً) وهو من أبناء عمومته، بعده بثلاثة عشر يوماً.



ولفتت الهيئة إلى أن الأسيرين يونس، هما من ضمن (26) أسيراً، اعتقلهم الاحتلال قبل توقيع اتفاقية أوسلو، ونقضت الاتّفاق بالإفراج عنهما قبل نحو ست سنوات، علماً أن الاتّفاق كان ضمن مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وقضى بالإفراج عن ثلاث دفعات من الأسرى القدامى، فيما رفض الاحتلال الإفراج عن الدفعة الأخيرة في آذار/ مارس 2014.



يشار إلى أن الأسيرين يونس من قرية عارة في الأراضي المحتلة عام 1948، وكان الاحتلال قد أصدر بحقّهما حكماً بالإعدام في بداية اعتقالهما، ثم تحوّل الحكم إلى الاعتقال مدى الحياة.



رام الله - دنيا الوطنيدخل الأسيران كريم يوسف فضل يونس، وماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس عامهما الـ (38) في سجون الاحتلال الإسرائيلي،