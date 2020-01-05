الاحتلال يستولي على نصف دونم جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على نصف دونم في قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الاستيطان والجدار في بيت لحم، حسن بريجية، بأنه تسلّم أمراً عسكرياً، يقضي بالاستيلاء على نصف دونم في منطقة "وادي الهندي" لأغراض عسكرية.