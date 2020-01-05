الاحتلال ينقل أسرى قسم 6 في سجن (ريمون) إلى (نفحة)

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، قسم (6) في سجن (ريمون)، ونقلت الأسرى القابعين فيه إلى سجن (نفحة).



وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن إدارة السجن، نقلتهم في ظل البرد القارس، ولم تسمح لهم باصطحاب أغراضهم الشخصية.



وأكد الأسرى في (ريمون) أنهم بصدد الإعلان عن خطوات تصعيدية احتجاجاً على سياسة إدارة السجون بزيادة وتيرة الاقتحامات لأقسامهم، وما يرافقها من انتهاكات، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات، وإسناداً للأسير المضرب عن الطعام أحمد زهران.