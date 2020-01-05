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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا من الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا من الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 17 مواطناً على الأقل، من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، ومدينة القدس.

فمن العيسوية، اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين، وهم: غسان عليان أبو عزيز، ووسيم عبيد أبو نايف، وفراس طارق مصطفى، ومرعي درباس، وفراس طارق مصطفى، وهيثم الأسمر، وداوود عليان ابو محمد، واكرم عطية ابو السمير، ووسام ابو الحمص بهلول، وعمران مصطفى ابو موسى، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها، وسلّمت تلك القوات، بلاغاً للمواطن عبد حسين عليان (51 عاماً)؛ لمراجعة مخابراتها.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين، بينهم أسير محرر.

وقالت مصادر أمنية لـ (وفا)، إن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن مقداد القواسمي من مدينة الخليل، والأسير المحرر خالد غنيمات، ونور الدين عنان القاضي، ونور الدين احدوش من بلدة صوريف غرباً، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.

ومن بلدة بيت أمر شمالاً، اعتقلت تلك القوات الشاب خالد إبراهيم خضر صبارنة (23 عاماً)، عقب تفتيش منزل ذويه، ونقلته إلى مركز (عتصيون) الاحتلالي.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب حسام محمود الحاج حسن (19 عاماً)، بعد مداهمة منزل ذويه.

فيما احتجزت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز (زعترة) العسكري بين رام الله ونابلس، الشاب أحمد توفيق ردايدة (37 عاماً) من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، واستولت على مبلغ مالي بقيمة 4 آلاف شيكل كان بحوزته، ثم سلّمته بلاغاً لمراجعة مخابراتها، قبل أن تطلق سراحه.

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