"المالية" تُصدر بياناً بشأن صرف رواتب الموظفين وباقي المستحقات



أولاً: صرف كامل الراتب عن شهر 12.



ثانياً: صرف باقي المستحقات المترصدة عن شهر 09/2019.



وقالت الوزارة: إنها بذلك، تكون سددت جميع المستحقات للموظفين، وفقاً للآلية التي تم الإعلان عنها سابقاً من قبل الوزارة، معبرة عن تقديرها للموظفين على وقوفهم ومساندتهم للقيادة والحكومة الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية، صرف رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول/ ديسمبر، وباقي مستحقات شهر أيلول/ سبتمبر، اليوم الأحد.وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه سيتم صرف الراتب والمستحقات على النحو التالي: