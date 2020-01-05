"المالية" تُصدر بياناً بشأن صرف رواتب الموظفين وباقي المستحقات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية، صرف رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول/ ديسمبر، وباقي مستحقات شهر أيلول/ سبتمبر، اليوم الأحد.
وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه سيتم صرف الراتب والمستحقات على النحو التالي:
أولاً: صرف كامل الراتب عن شهر 12.
ثانياً: صرف باقي المستحقات المترصدة عن شهر 09/2019.
وقالت الوزارة: إنها بذلك، تكون سددت جميع المستحقات للموظفين، وفقاً للآلية التي تم الإعلان عنها سابقاً من قبل الوزارة، معبرة عن تقديرها للموظفين على وقوفهم ومساندتهم للقيادة والحكومة الفلسطينية.
أعلنت وزارة المالية، صرف رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول/ ديسمبر، وباقي مستحقات شهر أيلول/ سبتمبر، اليوم الأحد.
وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه سيتم صرف الراتب والمستحقات على النحو التالي:
أولاً: صرف كامل الراتب عن شهر 12.
ثانياً: صرف باقي المستحقات المترصدة عن شهر 09/2019.
وقالت الوزارة: إنها بذلك، تكون سددت جميع المستحقات للموظفين، وفقاً للآلية التي تم الإعلان عنها سابقاً من قبل الوزارة، معبرة عن تقديرها للموظفين على وقوفهم ومساندتهم للقيادة والحكومة الفلسطينية.
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