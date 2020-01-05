لماذا رفض بوش وأوباما اغتيال قاسم سليماني؟

آخر 3 رؤساء للولايات المتحدة "جورج بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب"

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن الرئيسين السابقين في الإدارة الأمريكية، جورج بوش، وباراك أوباما، تجنبا الموافقة على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.



وأوضحت الصحيفة، أن "أسلاف ترامب بوش وأوباما، كانا يخشيان، أن يتسبب اغتيال قاسم سليماني بحرب جديدة في المنطقة، في وقت كانت فيه القوات الأميركية موجودة على الأرض في كل من أفغانستان والعراق".



وفي هذا الإطار، نقلت الوكالة، شهادة للنائبة الديمقراطية إليسا سلوتكين، وهي محللة سابقة في (سي آي أي) وخبيرة في الفصائل الشيعية، والتي عملت في البنتاغون في عهدي جورج بوش الابن وباراك أوباما، والتي قالت فيها: إن الرئيسيين تساءلا عن جدوى اغتيال سليماني.



وغردت على موقع (تويتر) بالقول: "سؤال واحد منع رئيسين أميركيين أحدهما ديمقراطي والآخر جمهوري من تصفية سليماني"، وهو "هل تستحق غارة جوية، عمليات الرد عليها، واحتمال زجنا في نزاع؟".



وقالت: "خلصت الإدارتان اللتان عملت لحسابهما، أن الغاية لا تبرر الوسيلة، لكن إدارة ترامب قامت بحسابات أخرى".