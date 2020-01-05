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الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال تشرين الثاني

الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال تشرين الثاني
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، انخفاضاً مقداره 1.90% خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 108.72، مقارنة بـ110.82 خلال تشرين الأول (سنة الأساس 2018=100).

وفيما يلي أبرز ما نشره الجهاز المركزي للإحصاء، في تقرير له بهذا الخصوص: 

سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا مقداره 15.16%، والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضا مقداره 7.77%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.83% خلال الشهر المرصود مقارنة بالشهر الذي سبقه، والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا نسبته 5.38%، والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر تشرين الثاني، مقارنة بشهر تشرين الأول، أهمها: صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الملابس، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة الورق ومنتجات الورق.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعا في بعض أنشطة الصناعات التحويلية، منها صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الأثاث.

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