أسير مُحرر يُوجه رسالة للرئيس: أريد راتبي رأفةً بأطفالي

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

وجه الأسير المحرر رائد محمد سليمان الهيجاوي مناشدة للرئيس عباس واللواء نضال أبو دخان، لإعادة راتبه.



وجاء نص المناشدة التي وصلت "دنيا الوطن" كالتالي:



أنا من الأمن الوطني والأسرى المحررين، أمضيت داخل سجون الاحتلال سبع سنوات من 2005 وحتى 2012، حيث أتقاضى راتبي من مرتب قوات الأمن الوطني برتبة /نقيب .



وفي شهر 3 عام 2018، اعتقلت في سجون الاحتلال مدة شهر مما أدى لتراكم الالتزامات والديون خلال وبعد فترة السجن، وتم الحكم علي غيابياً عام، وفصل من الخدمة وعملت جاهداً الخروج من الأزمة.



حيث توقف راتبي مدة خمس شهور، وتم استبدال الحكم من سنة إلى ثلاث شهور بغرامة مالية والحصول على كتاب من القضاء العسكري بانهاء ماترتب عليه من التزامات ومراجعة الاستخبارات وإعادة صرف الراتب والمستحقات.



لكنني تفاجأت ياسيادة الرئيس بعد شهر وبتاريخ 5/9/2018 بانقطاع الراتب مرة أخرى والفصل ليس من القضاء العسكري، إنما من لجنة الضباط العليا.



وإني ياسيادة الرئيس قد قدمت كتب تظلم واسترحام أكثر من ثلاث كتب لقيادة الأمن الوطني، وفي الكتاب الأخير كان الجواب أن المدة القانونية قد انتهت، ولا رجعة إلا بتوقيع من سيادة الرئيس.



لقد طرقت كل الطرق والسبل لإرجاع راتبي المقطوع منذ سنة ونصف، ولا أتقاضى أي راتب لا من وزارة الأسرى ولا من الأمن الوطني، علماً ياسيادة الرئيس بأني رب أسرة لعائلة من خمسة أفراد ، ولدي طفل يعاني من نزيف وتكيس في الدماغ ويعالج في مستشفى الأردني، وأنا أعاني من إصابة بالرصاص بالقدمين.



أنتم الراعي والحامي لهذا الوطن وشعبه، لم أقترف ذنب ولم أسيئ لا بالشرف ولا الجاسوسية حسب القانون حتى أفصل كامل الفصل من مرتب الأمن الوطني وبسبب القانون الذي ينص أن أي أسير محرر تم فصله أو استقالته لا يحق له راتب دائم.



أرجو من سيادتكم وكلي أمل بتوجهاتكم لإعادة راتبي سواء مرتب الأمن الوطني أو من وزارة الأسرى رحمة وعطفاً بأطفالي وعائلتي، فأنا لاقدرة لي على التحمل وإنما أسأل الله الصبر والفرج.



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