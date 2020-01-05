بعد اغتيال سليماني.. (يسرائيل هيوم): مبعوث ترامب الجديد سيصل إلى إسرائيل

الرئيس الامريكي دونالد ترامب ومبعوثه آبي بيركوفيتش

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت (يسرائيل هيوم)، أنه من المتوقع، أن يكون آبي بيركوفيتش، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب للمفاوضات الدولية ومستشاره الشخصي، قد وصل إلى إسرائيل فجر اليوم، في أول زيارة له في هذا المنصب، منذ تعيينه خلفًا للمبعوث جيسون غرينبلات في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر.



وتأتي الزيارة على خلفية توترات إقليمية عالية بشكل خاص بعد اغتيال قائد قوة القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، من قبل الولايات المتحدة، رغم أن الإدارة لا تربط بين الأمور.



ووفق الصحيفة، يعتبر بيركوفيتش، الذي كان اليد اليمنى لصهر ترامب ومستشاره جارد كوشنر، مسؤول الآن عن عرض خطة السلام التي صاغها غرينبلات مع السفير ديفيد فريدمان وجاريد كوشنر، المسؤول عن خطة السلام المعروفة بـ (صفقة القرن).



وكانت الإدارة، قد أوضحت في الماضي، أن الخطة اكتملت بالفعل، وجاهزة للعرض، لكن عرضها لن يتم إلا عندما ينضج الطرفان.



وأدى استمرار حالة عدم اليقين السياسي في إسرائيل إلى تجميد الخطة منذ شهور، وليس من المتوقع، أن يتم نشرها رسميًا حتى إنشاء حكومة في إسرائيل، أي بعد آذار/ مارس 2020، مع ذلك تم نشر الجزء الاقتصادي منها في منتدى خاص عقد في البحرين، بمشاركة رجال أعمال إسرائيليين وفلسطينيين.



ومن المتوقع، أن يلتقي بيركوفيتش مع المسؤولين الإسرائيليين لمناقشة آخر التطورات، على الرغم من أنه لن يتم إصدار بيانات مثيرة، ما لم يقرر ترامب تغيير سياسته والكشف عن الخطة خلال الحملة الانتخابية.



ومن غير المعروف، ما إذا كان بيركوفيتش، سيلتقي بمسؤولين فلسطينيين، لكن من غير المرجح أن يفعل ذلك في ضوء مقاطعة السلطة لإدارة ترامب، منذ أن اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.