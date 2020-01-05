مُواطن يُناشد الرئيس وماجد فرج بالتدخل لتسمح له مصر بحضور عملية زوجته



أناشدكم بالتدخل لدى الإخوة المصريين للسماح لي بالسفر إلى مصر، ليتسنى لي حضور عملية زوجتي، وابني الذي سيخضع لعملية زراعة كبد، وابني هو المُتبرع لوالدته، وستتم العملية يوم الأحد المقبل في مستشفى القاهرة الفاطمية.



وحاولت السفر لأكون معهما، وأعمل على إعانتهما، لكن الجانب المصري، قام بإرجاعي مرتين من الجانب المصري.



للتواصل/ 0597773060









رام الله - دنيا الوطنوجه المواطن عمار محمود رمضان اللوح، من غزة مناشدة للرئيس محمود عباس، واللواء ماجد فرج، جاء نصها كما وصلت "دنيا الوطن" كالتالي: