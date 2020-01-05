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السعودية تُعلّق على إرسال قوات عسكرية تركية لليبيا

السعودية تُعلّق على إرسال قوات عسكرية تركية لليبيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نددت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، "بالتصعيد التركي الأخير" في الشأن الليبي، وبموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبرةً ذلك "انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن".

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته عبر حسابها عبر (تويتر): "تؤكد المملكة، أن هذا التصعيد التركي، يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا، وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي، كونه تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية".

يأتي ذلك، بعد موافقة البرلمان التركي على مذكرة لأردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية؛ لدعم حكومة طرابلس التي يترأسها فائز السراج.

كما أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر عن
 التعبئة العامة والمقاومة للقوات الأجنبية، وسط خطط تركية لإرسال قوات لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

وترفض تركيا وصف إرسال قوات تركية إلى ليبيا بأنه "تدخل"؛ وتشير إلى أن الحكومة الشرعية في هذا البلد، هي من طلبت ذلك، حسبما جاء على لسان المبعوث التركي إلى طرابلس أمر الله إيشلر. 

يذكر، أن حفتر، أعلن في 12 كانون الأول/ ديسمبر، بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس، حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك معلناً "المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة" لكنه لم يتمكن من دخولها حتى الآن.

وتشهد ليبيا منذ عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، عندما شنت قوات حفتر عملية للقضاء على ما وصف بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، لكنّ لم تترجم بإحراز تقدم كبير على الأرض.

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