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اليابان تتخذ قرار جديد في قضية كارلوس غصن

اليابان تتخذ قرار جديد في قضية كارلوس غصن
كارلوس غصن
رام الله - دنيا الوطن
أمرت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري، اليوم الأحد، بتشديد إجراءات الهجرة، عقب فرار رئيس شركة (نيسان) للسيارات المعزول كارلوس غصن.

وقالت موري، وفق وكالة (رويترز): إن رحيل غصن "غير القانوني على ما يبدو" أمر مؤسف للغاية، ووعدت بتحقيق مستفيض لكشف الحقيقة، مضيفة أنه لا يوجد سجل لمغادرته.

وأضافت الوزيرة، أن تهرب غصن من الكفالة لا يمكن تبريره وأن المحكمة قد ألغتها.

ووصل غصن إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الاثنين الماضي، بعد فراره من اليابان، حيث يواجه محاكمة، بسبب سوء سلوك مالي مزعوم.

وأصبح غصن هارباً دولياً، بعدما كشف يوم الثلاثاء عن فراره إلى لبنان، هرباً مما وصفه بنظام قضائي "فاسد" في اليابان، حيث يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

وكان غصن، الذي تقدّر ثروته الصافية بنحو 120 مليون دولار، واحداً من أكثر الشخصيات نفوذاً في مجال صناعة السيارات على مستوى العالم، حتى إلقاء القبض عليه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، ولقد دأب على نفي ارتكاب أي مخالفات.

وأفرجت السلطات اليابانية عن غصن، بكفالة قيمتها تسعة ملايين دولار في نيسان/ أبريل الماضي، وذلك بموجب شروط صارمة تحظر عليه السفر إلى الخارج.

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