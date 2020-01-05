دولي

قرار بريطاني لحماية السفن في مضيق (هرمز)

قرار بريطاني لحماية السفن في مضيق (هرمز)
رام الله - دنيا الوطن
ستبدأ البحرية البريطانية في مرافقة السفن، التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق (هرمز) لتوفير الحماية لها، بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في غارة جوية أميركية.

واضطرت بريطانيا لمرافقة سفنها، عبر أهم ممر مائي في العالم لشحنات النفط لفترة زمنية العام الماضي، بعد سيطرة كوماندوز إيرانيين على ناقلة نفط، كانت ترفع العلم البريطاني في المضيق، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

واحتجزت القوات البريطانية قبل ذلك، ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق؛ لاتهامها بخرق العقوبات المفروضة على سوريا، في حين أثار قتل سليماني مخاوف من احتمال استهداف الناقلات من جديد.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن ولاس، إنه أمر السفينتين (إتش.إم.إس مونتروز) و(إتش.إم.إس ديفندر) الحربيتين بالاستعداد للعودة لمهام مرافقة كل السفن التجارية، التي ترفع علم بريطانيا، مضيفاً: أنه تحدث إلى نظيره الأميركي، مارك إسبر، وحث على ضبط النفس.

وقال: "بموجب القانون الدولي، من حق الولايات المتحدة الدفاع عن نفسها في مواجهة من يشكلون خطراً وشيكاً على مواطنيها".

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