اغتيال سليماني.. سياسي إيراني لـ"دنيا الوطن": طهران ترفض الوساطات وتل أبيب ضمن الاهداف

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد أمير موسوي، السياسي الإيراني، أن هناك ثلاثة سيناريوهات للرد الإيراني على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بواسطة طائرات الجيش الأمريكي في العاصمة العراقية بغداد، لافتا إلى أنه تم وضع خطة كبيرة وواسعة في كيفية التعامل مع الاعتداء الأمريكي بحق سليماني وأبو مهدي المهندس.



وقال موسوي لـ"دنيا الوطن": "الرد الإيراني سيكون حتمياً وقاسياً، فهناك تحركات دبلوماسية ووسطاء، من أجل التخفيف من حدة الرد الإيراني، ولكن حتى الان فإن طهران ترفض كل المبادرات والوساطات، وتصر على الرد المؤلم على الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن إطار العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم".



وأضاف: "الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالاعتداء، فعندما يتم الاعتداء على ضيف في دولة عربية، فإن هذا يحتاج الى رد على الإدارة الامريكية التي بدأت بالتطاول بصورة كبيرة، حيث كانت أمريكا تتصور أن الاعتداء يمكن أن يكون عبارة عن حدث وقد انتهى، لكن أعتقد أن الرد الإيراني آتٍ وبقوة وعلى مستوى عالٍ".



وفي السياق، أوضح موسوي، أن إيران الان قررت أن تخرج القوات الأمريكية من المنطقة، لافتا إلى أن ذلك يحتاج الى سيناريو كبير وواسع ومتعدد الأطراف، لأنه لا يمكن إبقاء هذه القواعد الامريكية التي تشكل خطرا على الجيران ومصالح شعوب المنطقة، وخاصة عندما أقعت الطائرات من قواعد أمريكية وخرقت الأجواء العراقية، وأقدمت على اغتيال قيادي رسمي في العراق، وتبنت ذلك الإدارة الامريكية بشكل رسمي في واشنطن.



وأشار السياسي الإيراني، أن إيران حددت الاهداف وقائمة بالأسماء والأماكن التي ستستهدفها، لافتا إلى أن القيادة الرسمية الإيرانية ستنتقي الهدف وستتعامل معه، لافتا إلى أنه لن يكون هناك استعجال في الأمر، وإنما سيتم بعد دراسة وتأني، فلابد من وضع حد للبلطجة الامريكية بالمنطقة.



وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق أن تل أبيب و35 موقعا أمريكيا سيكونون ضمن أهدافها.



وتعقيبا على ذلك، أكد موسوي أن هذا العدد خاص بالقواعد العسكرية الامريكية الموجودة حول إيران، وبالتالي كل هذه القواعد ستكون هدفاً لإيران، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تكون تل أبيب ضمن الأهداف الإيرانية، حيث أن الجميع يشاهد حالة الترقب والخوف لدى الاحتلال الإسرائيلي.



وقال: "إيران تتطلع لتحرير فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني، وحماية القدس، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي والقضاء على هذه الغطرسة، حيث أن الاحتلال يحاول اشغال إيران ومحور المقاومة، في معارك هامشية".



وحول إمكانية مشاركة الفصائل الفلسطينية في الرد على اغتيال سليماني، أشار موسوي إلى أن لكل فصيل او حركة مقاومة، طريقتها واستقلاليتها في اتخاذ القرار، لافتا إلى أن قوة محور المقاومة يتمحور في أنه لا يوجد املاءات من أحد.



وبين أن كل قوى محور المقاومة هم داعمين لبعضهم البعض، ولكن قرار المشاركة يبقى عند الفصائل الفلسطينية، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن كل ما يهم إيران هو أن تردع التجاسر الأمريكي بطرقتها الخاصة، وقوى المقاومة لديهم خياراتهم وقراراتهم المستقلة.