دولي

اغتيال سليماني.. سياسي إيراني لـ"دنيا الوطن": طهران ترفض الوساطات وتل أبيب ضمن الاهداف

اغتيال سليماني.. سياسي إيراني لـ"دنيا الوطن": طهران ترفض الوساطات وتل أبيب ضمن الاهداف
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد أمير موسوي، السياسي الإيراني، أن هناك ثلاثة سيناريوهات للرد الإيراني على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بواسطة طائرات الجيش الأمريكي في العاصمة العراقية بغداد، لافتا إلى أنه تم وضع خطة كبيرة وواسعة في كيفية التعامل مع الاعتداء الأمريكي بحق سليماني وأبو مهدي المهندس.

وقال موسوي لـ"دنيا الوطن": "الرد الإيراني سيكون حتمياً وقاسياً، فهناك تحركات دبلوماسية ووسطاء، من أجل التخفيف من حدة الرد الإيراني، ولكن حتى الان فإن طهران ترفض كل المبادرات والوساطات، وتصر على الرد المؤلم على الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن إطار العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم".

وأضاف: "الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالاعتداء، فعندما يتم الاعتداء على ضيف في دولة عربية، فإن هذا يحتاج الى رد على الإدارة الامريكية التي بدأت بالتطاول بصورة كبيرة، حيث كانت أمريكا تتصور أن الاعتداء يمكن أن يكون عبارة عن حدث وقد انتهى، لكن أعتقد أن الرد الإيراني آتٍ وبقوة وعلى مستوى عالٍ".

وفي السياق، أوضح موسوي، أن إيران الان قررت أن تخرج القوات الأمريكية من المنطقة، لافتا إلى أن ذلك يحتاج الى سيناريو كبير وواسع ومتعدد الأطراف، لأنه لا يمكن إبقاء هذه القواعد الامريكية التي تشكل خطرا على الجيران ومصالح شعوب المنطقة، وخاصة عندما أقعت الطائرات من قواعد أمريكية وخرقت الأجواء العراقية، وأقدمت على اغتيال قيادي رسمي في العراق، وتبنت ذلك الإدارة الامريكية بشكل رسمي في واشنطن.

وأشار السياسي الإيراني، أن إيران حددت الاهداف وقائمة بالأسماء والأماكن التي ستستهدفها، لافتا إلى أن القيادة الرسمية الإيرانية ستنتقي الهدف وستتعامل معه، لافتا إلى أنه لن يكون هناك استعجال في الأمر، وإنما سيتم بعد دراسة وتأني، فلابد من وضع حد للبلطجة الامريكية بالمنطقة.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق أن تل أبيب و35 موقعا أمريكيا سيكونون ضمن أهدافها.

وتعقيبا على ذلك، أكد موسوي أن هذا العدد خاص بالقواعد العسكرية الامريكية الموجودة حول إيران، وبالتالي كل هذه القواعد ستكون هدفاً لإيران، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تكون تل أبيب ضمن الأهداف الإيرانية، حيث أن الجميع يشاهد حالة الترقب والخوف لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: "إيران تتطلع لتحرير فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني، وحماية القدس، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي والقضاء على هذه الغطرسة، حيث أن الاحتلال يحاول اشغال إيران ومحور المقاومة، في معارك هامشية".

وحول إمكانية مشاركة الفصائل الفلسطينية في الرد على اغتيال سليماني، أشار موسوي إلى أن لكل فصيل او حركة مقاومة، طريقتها واستقلاليتها في اتخاذ القرار، لافتا إلى أن قوة محور المقاومة يتمحور في أنه لا يوجد املاءات من أحد.

وبين أن كل قوى محور المقاومة هم داعمين لبعضهم البعض، ولكن قرار المشاركة يبقى عند الفصائل الفلسطينية، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن كل ما يهم إيران هو أن تردع التجاسر الأمريكي بطرقتها الخاصة، وقوى المقاومة لديهم خياراتهم وقراراتهم المستقلة.

أخبار ذات صلة

ترامب: سنهاجم 52 موقعاً إيرانياً

ترامب: سنهاجم 52 موقعاً إيرانياً

14 قتيلاً على الأقل معظمهم تلاميذ في هجوم في بوركينا فاسو

14 قتيلاً على الأقل معظمهم تلاميذ في هجوم في بوركينا فاسو

روحاني يُهدد خلال استقبال وزير خارجية قطر برد صاعق على أميركا

روحاني يُهدد خلال استقبال وزير خارجية قطر برد صاعق على أميركا

نتنياهو يُوجه دعوة لأحزاب اليمين في إسرائيل قُبيل الانتخابات

نتنياهو يُوجه دعوة لأحزاب اليمين في إسرائيل قُبيل الانتخابات

الرئيس الفرنسي يبحث مع نظيره العراقي وولي عهد أبوظبي التوتر بالشرق الأوسط

الرئيس الفرنسي يبحث مع نظيره العراقي وولي عهد أبوظبي التوتر بالشرق الأوسط

قائد الحرس الثوري الإيراني: الانتقام لسليماني سينهي الوجود الأمريكي في المنطقة

قائد الحرس الثوري الإيراني: الانتقام لسليماني سينهي الوجود الأمريكي في المنطقة

الجيش الإسرائيلي يُجري اختبارًا لصفارات الإنذار في قواعد عسكرية غداً

الجيش الإسرائيلي يُجري اختبارًا لصفارات الإنذار في قواعد عسكرية غداً

شاهد: مصرع إسرائيلي بعد غرق مصعد جراء المنخفض الجوي في تل أبيب

شاهد: مصرع إسرائيلي بعد غرق مصعد جراء المنخفض الجوي في تل أبيب

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مقتل فتى 16 عام في جريمة إطلاق نار بالرملة

مقتل فتى 16 عام في جريمة إطلاق نار بالرملة

بلدية الخليل تُوقّع اتفاقية تعاون مع هيئة علماء إندونيسيا لإنشاء مشفى تأهيلي

بلدية الخليل تُوقّع اتفاقية تعاون مع هيئة علماء إندونيسيا لإنشاء مشفى تأهيلي

شاهد: شاب يلتقط مشاهد جميلة لظاهرة البرق بمدينة غزة

شاهد: شاب يلتقط مشاهد جميلة لظاهرة البرق بمدينة غزة

شاهد: إنقاذ كلبين عَلِقا داخل بركةٍ لتجميع مياه الأمطار شرق خانيونس

شاهد: إنقاذ كلبين عَلِقا داخل بركةٍ لتجميع مياه الأمطار شرق خانيونس

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يُقرر عقد اجتماعه المقبل في فلسطين

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يُقرر عقد اجتماعه المقبل في فلسطين

شاهد: غرق أحد الشوارع بغزة جراء المنخفض الجوي

شاهد: غرق أحد الشوارع بغزة جراء المنخفض الجوي

أبو مويس يبحث بجنوب إفريقيا تسريع العمل باتفاقيات تختص بالتعليم العالي

أبو مويس يبحث بجنوب إفريقيا تسريع العمل باتفاقيات تختص بالتعليم العالي

وفد برئاسة العاروري يُعزي باستشهاد سليماني في بيروت

وفد برئاسة العاروري يُعزي باستشهاد سليماني في بيروت

منوعات

مجانين شاروخان يهددون بإيذاء أنفسهم مالم يظهر

مجانين شاروخان يهددون بإيذاء أنفسهم مالم يظهر

أحمد سعد عن حكم حبس سمية الخشاب ثلاث سنوات: &#34;معرفش إزاي&#34;

أحمد سعد عن حكم حبس سمية الخشاب ثلاث سنوات: "معرفش إزاي"

شاهد: لحظة وصول جثمان نجوى قاسم لمطار بيروت.. وهؤلاء كانوا في استقبالها

شاهد: لحظة وصول جثمان نجوى قاسم لمطار بيروت.. وهؤلاء كانوا في استقبالها

نيللي تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد: كيف ظهرت في عمر الـ 71

نيللي تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد: كيف ظهرت في عمر الـ 71

رغم تضخم الورم.. إليسا تظهر بعد غياب خمس سنوات في الكويت

رغم تضخم الورم.. إليسا تظهر بعد غياب خمس سنوات في الكويت

فجر السعيد تحتفي بقتل سليماني وتسخر من المتوعدين بالرد على أمريكا

فجر السعيد تحتفي بقتل سليماني وتسخر من المتوعدين بالرد على أمريكا

شريف الزعبي وروسن الحلاق ينفصلان

شريف الزعبي وروسن الحلاق ينفصلان

تركي آل الشيخ يكشف عن قصة طريفة ليلة خطوبته.. كيف أفسدها &#34;الجن&#34;؟

تركي آل الشيخ يكشف عن قصة طريفة ليلة خطوبته.. كيف أفسدها "الجن"؟

شمس الكويتية في مرمى الانتقادات بعد قبلات وأحضان مع خبير تجميل

شمس الكويتية في مرمى الانتقادات بعد قبلات وأحضان مع خبير تجميل

أحلام تنشر فيديو وهي ترتل القرآن فوق جبال الألب الفرنسية

أحلام تنشر فيديو وهي ترتل القرآن فوق جبال الألب الفرنسية

عربي

وسط التوتر.. البحرية المصرية تُنفذ مناورة برمائية

وسط التوتر.. البحرية المصرية تُنفذ مناورة برمائية

العراق: سقوط 10 صواريخ بالقرب من السفارة الأميركية

العراق: سقوط 10 صواريخ بالقرب من السفارة الأميركية

تسعة قتلى و97 جريحاً في اشتباكات قبلية شرقي السودان

تسعة قتلى و97 جريحاً في اشتباكات قبلية شرقي السودان

برلمان ليبيا يُصوت على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق السفارات بين البلدين

برلمان ليبيا يُصوت على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق السفارات بين البلدين