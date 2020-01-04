العمري: انقطاع الكهرباء ناجم عن استمرار أعمال تركيب محول رئيسي شمال القدس

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، مديرها العام هشام العمري، اليوم السبت، إن انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من محافظة رام الله والبيرة، اليوم ناجم عن نقص الطاقة الموردة من شركة كهرباء إسرائيل.



وأضاف العمري، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية) ان نقص الطاقة الموردة ناجم عن استمرار أعمال تركيب المحول الرئيسي الذي احترق قبل ايام شمال القدس.



وتوقع أن تنتهي أعمال استبدال المحول المحترق يوم الاثنين المقبل على أبعد تقدير، مشيرا إلى أنه في حال انتهاء اعمال التركيب سينتظم التيار الكهربائي في المناطق التي تشهد انقطاعات.



وقال العمري إن عمليات القطع ستتواصل في بعض المناطق بحسب الاحمال، وان مدة القطع ستتراوح ما بين ساعة إلى ساعة ونصف، نافيا ما يتم تداوله عن انقطاع التيار من 4 إلى 5 ساعات.