14 قتيلاً على الأقل معظمهم تلاميذ في هجوم في بوركينا فاسو

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رام الله - دنيا الوطن

قُتل 14 مدنياً على الأقل بينهم تلاميذ السبت في انفجار عبوة يدوية الصنع لدى مرور حافلة في شمال غرب بوركينا فاسو، على ما أفادت مصادر أمنية.



وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس أن "عبوة يدوية الصنع انفجرت في آلية نقل مشترك هذا الصباح عند تقاطع تويني-توغان (بمحافظة سورو المحاذية لمالي) والحصيلة الموقتة هي 14 قتيلاً وأربعة جرحى إصاباتهم خطيرة".



وأضاف: "وقع الحادث قرابة الساعة التاسعة بالتوقيتين المحلي والعالمي وتم إرسال فرق أمنية وأخرى للإغاثة إلى المكان".



وقال مصدر أمني آخر إن "الضحايا هم خصوصاً تلاميذ كانوا عائدين إلى منطقة دراستهم بعدما قضوا أعياد نهاية السنة مع عائلاتهم"، مؤكداً الحصيلة غير النهائية.