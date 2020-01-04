شاهد: وفاة شاب وامرأة جراء الفيضانات في يافا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الطواقم الطبية الاسرائيلية مساء اليوم السبت، عن وفاة شاب وامرأة جراء الأمطار والفيضانات التي أغرقت طرقات ومنازل في يافا وتل أبيب.وأفاد موقع (عرب 48) بوفاة شاب (35 عاما)، بعد غرق مصعد بمياه الأمطار، وتخليص امرأة (30 عاما)، بحالة حرجة أعلن عن وفاتها لاحقا، فيما تم تخليص 5 أشخاص غرقوا بالأمطار والفيضانات التي أغرقت العديد من المنازل والطرقات.