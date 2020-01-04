مقتل فتى 16 عام في جريمة إطلاق نار بالرملة





ونقلت وسائل إعلام اسرائيلية عن مصادر طبية، اصابة الفتى بجراح بالغة الخطورة قبل أن تعلن وفاته.



وفي العام 2019 قتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام قبل الماضي 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل عام 2017





رام الله - دنيا الوطنقتل فتى (16 عاما)، مساء اليوم السبت، جراء جريمة إطلاق نار في حي الجواريش مدينة الرملة داخل أراضي عام 48.