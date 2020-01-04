شاهد: إخلاء منازل بعد غرق مناطق بمياه الأمطار بغزة









وتأثرت البلاد، منذ ظهر اليوم بمنخفض جوي ورياح باردة جداً ، وهطول للأمطار في المناطق الشمالية ثم إنتشرت تدريجياً الى معظم المناطق وكانت مصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية ، وتكون وأصبحت الأجواء باردة جداً في ساعات الليل مع تساقط الأمطار والبرد ، مع رياح جنوبية غربية نشطة.

وستبقى الأجواء غداً الأحد باردة وماطرة في مختلف المناطق ، وفي ساعات الظهر والعصر ينحسر المنخفض تدريجياً وتبقى فرص الأمطار حاضرة في الشمال، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل ملموس في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.



























وقال الراصد الجوي ليث العلامي: تبقى فلسطين هذه الليلة وحتى صباح غدٍ تحت تأثير المنخفض الجوي، بحيث تتهيأ الفرصة لهطول زخات أمطارٍ على معظم المناطق، وتكون غزيرة ورعدية أحياناً، أما نهار الأحد فتتوقف الأمطار في الأجزاء الجنوبية، وتستمر شمال البلاد حتى انحسار المنخفض ليلاً.

رام الله - دنيا الوطنتناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورة لمناطق مختلفة من قطاع غزة، تأثر بشكل كبير بالمنخفض الجوي، الذي يضرب الأراضي الفلسطينية حالياً.وأخلت طواقم الدفاع المدني مساء اليوم، عدداً من المنازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة بعد تعرضها للغرق.