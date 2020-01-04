شؤون فلسطينية

اشتية: الرواتب غداً ولا موازنة طوارئ ولا اقتطاعات من رواتب الموظفين بعد اليوم

اشتية: الرواتب غداً ولا موازنة طوارئ ولا اقتطاعات من رواتب الموظفين بعد اليوم
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية والشمالية، ستصرف غداً الأحد، بالإضافة لباقي مستحقات الموظفين، متمماً، "سندخل عام 2020 بموازنة كاملة، ولن تكون موازنة طوارئ، ولن تكون اقتطاعات من رواتب الموظفين".

وشدد اشتية في لقاء مصور ضمن برنامج (ملف اليوم) عبير تلفزيون فلسطين، على أن الحكومة ستبقى وفية لأسر الأسرى والشهداء، ولا تراجع عن دفع كامل رواتبهم.

وأفاد أن العمل جارٍ على وضع حجر الأساس لجامعة متخصصة بالتعليم المهني، مشدداً على أن العام 2020 سيكون عام الاهتمام بالشباب.

وأكد رئيس الوزراء على الاستمرار في تطوير مشروع العناقيد في كافة محافظات الوطن، وبدأ العمل على تجهيز مصنع أعلاف في الخليل بقيمة 19 مليون دولار، بهدف توفير أعلاف فلسطينية" معللاً ذلك بأن قيمة الأعلاف التي نستوردها سنوياً أكثر من 200 مليون دولار.

وأشار إلى أنه سوف يتم إعادة تشغيل ثلاث محطات للكهرباء بالضفة الغربية، مؤكداً على استمرار التزام الحكومة بدفع فاتورة الكهرباء بالمخيمات.

وقال: نستورد وقود بمليون شيكل، وهو أكبر مصروف من الخزينة الفلسطينية، وعندما زُرنا العراق اتفقنا معهم على استيراد البترول من خلال الأردن، وأن يكون سعر البرميل بأقل من السعر العالمي بـ 16 دولاراً".

وأكمل"بعد أن يتم ضخ البترول من العراق إلى الأردن، قدمنا طلباً إلى الجانب الإسرائيلي، لاستيراد البترول العراقي، وحتى الآن لم نتلقَ ردًا منهم".

وشدد اشتية على أنه لا انتخابات بلا مدينة القدس المحتلة، مشيراً إلى أن السلطة لم تتلقَ أي رد من الاحتلال "الإسرائيلي"، حول إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، وهو ما يعيق إصدار المرسوم.

وأوضح أن نتياهو سيتكبد العناء إذا وافق وإذا رفض إجراء الانتخابات، ففي الأولى، سيواجه معارضة واسعة في إسرائيل، وفي الثانية، سيواجه المجتمع الدولي.

وأكد أن مسألة القدس مهمة بالنسبة للفلسطينيين، فلن نقبل بإجراء الانتخابات إلكترونيًا، لأن هذه مسألة سيادة، وهي تحدٍ للاحتلال وللقرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لـ "إسرائيل".

واعتبر أن خروج الجماهير في إنطلاقة حركة "فتح" الـ 55 في قطاع غزة، هو أبسط رد على (صفقة القرن) ومحاولات فصل وعزل غزة عن الضفة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن القدس هي أبرز اولويات الحكومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمر بتشكيل لجنة عليا للعاصمة المحتلة.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يتخذ من العدوان على شعبنا حملة انتخابية له.

أخبار ذات صلة

بلدية الخليل تُوقّع اتفاقية تعاون مع هيئة علماء إندونيسيا لإنشاء مشفى تأهيلي

بلدية الخليل تُوقّع اتفاقية تعاون مع هيئة علماء إندونيسيا لإنشاء مشفى تأهيلي

شاهد: شاب يلتقط مشاهد جميلة لظاهرة البرق بمدينة غزة

شاهد: شاب يلتقط مشاهد جميلة لظاهرة البرق بمدينة غزة

شاهد: إنقاذ كلبين عَلِقا داخل بركةٍ لتجميع مياه الأمطار شرق خانيونس

شاهد: إنقاذ كلبين عَلِقا داخل بركةٍ لتجميع مياه الأمطار شرق خانيونس

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يُقرر عقد اجتماعه المقبل في فلسطين

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يُقرر عقد اجتماعه المقبل في فلسطين

شاهد: غرق أحد الشوارع بغزة جراء المنخفض الجوي

شاهد: غرق أحد الشوارع بغزة جراء المنخفض الجوي

أبو مويس يبحث بجنوب إفريقيا تسريع العمل باتفاقيات تختص بالتعليم العالي

أبو مويس يبحث بجنوب إفريقيا تسريع العمل باتفاقيات تختص بالتعليم العالي

وفد برئاسة العاروري يُعزي باستشهاد سليماني في بيروت

وفد برئاسة العاروري يُعزي باستشهاد سليماني في بيروت

شركة الكهرباء بغزة تُوضّح جدول ساعات الوصل والقطع خلال المنخفض الجوي

شركة الكهرباء بغزة تُوضّح جدول ساعات الوصل والقطع خلال المنخفض الجوي

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

بلدية الخليل تُوقّع اتفاقية تعاون مع هيئة علماء إندونيسيا لإنشاء مشفى تأهيلي

بلدية الخليل تُوقّع اتفاقية تعاون مع هيئة علماء إندونيسيا لإنشاء مشفى تأهيلي

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يُقرر عقد اجتماعه المقبل في فلسطين

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يُقرر عقد اجتماعه المقبل في فلسطين

أبو مويس يبحث بجنوب إفريقيا تسريع العمل باتفاقيات تختص بالتعليم العالي

أبو مويس يبحث بجنوب إفريقيا تسريع العمل باتفاقيات تختص بالتعليم العالي

وفد برئاسة العاروري يُعزي باستشهاد سليماني في بيروت

وفد برئاسة العاروري يُعزي باستشهاد سليماني في بيروت

شركة الكهرباء بغزة تُوضّح جدول ساعات الوصل والقطع خلال المنخفض الجوي

شركة الكهرباء بغزة تُوضّح جدول ساعات الوصل والقطع خلال المنخفض الجوي

محيسن: تهدئة طويلة الأمد بغزة يؤكد أن حماس ليست جادة بإنهاء الانقسام

محيسن: تهدئة طويلة الأمد بغزة يؤكد أن حماس ليست جادة بإنهاء الانقسام

&#34;النضال الشعبي&#34; تُدين الزج باسمها في بيت عزاء سليماني بغزة

"النضال الشعبي" تُدين الزج باسمها في بيت عزاء سليماني بغزة

الأزبط: باغتيال سليماني هناك شرارة حرب حقيقية بالمنطقة

الأزبط: باغتيال سليماني هناك شرارة حرب حقيقية بالمنطقة

منوعات

مجانين شاروخان يهددون بإيذاء أنفسهم مالم يظهر

مجانين شاروخان يهددون بإيذاء أنفسهم مالم يظهر

أحمد سعد عن حكم حبس سمية الخشاب ثلاث سنوات: &#34;معرفش إزاي&#34;

أحمد سعد عن حكم حبس سمية الخشاب ثلاث سنوات: "معرفش إزاي"

شاهد: لحظة وصول جثمان نجوى قاسم لمطار بيروت.. وهؤلاء كانوا في استقبالها

شاهد: لحظة وصول جثمان نجوى قاسم لمطار بيروت.. وهؤلاء كانوا في استقبالها

نيللي تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد: كيف ظهرت في عمر الـ 71

نيللي تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد: كيف ظهرت في عمر الـ 71

رغم تضخم الورم.. إليسا تظهر بعد غياب خمس سنوات في الكويت

رغم تضخم الورم.. إليسا تظهر بعد غياب خمس سنوات في الكويت

فجر السعيد تحتفي بقتل سليماني وتسخر من المتوعدين بالرد على أمريكا

فجر السعيد تحتفي بقتل سليماني وتسخر من المتوعدين بالرد على أمريكا

شريف الزعبي وروسن الحلاق ينفصلان

شريف الزعبي وروسن الحلاق ينفصلان

تركي آل الشيخ يكشف عن قصة طريفة ليلة خطوبته.. كيف أفسدها &#34;الجن&#34;؟

تركي آل الشيخ يكشف عن قصة طريفة ليلة خطوبته.. كيف أفسدها "الجن"؟

شمس الكويتية في مرمى الانتقادات بعد قبلات وأحضان مع خبير تجميل

شمس الكويتية في مرمى الانتقادات بعد قبلات وأحضان مع خبير تجميل

أحلام تنشر فيديو وهي ترتل القرآن فوق جبال الألب الفرنسية

أحلام تنشر فيديو وهي ترتل القرآن فوق جبال الألب الفرنسية

عربي

وسط التوتر.. البحرية المصرية تُنفذ مناورة برمائية

وسط التوتر.. البحرية المصرية تُنفذ مناورة برمائية

تسعة قتلى و97 جريحاً في اشتباكات قبلية شرقي السودان

تسعة قتلى و97 جريحاً في اشتباكات قبلية شرقي السودان

برلمان ليبيا يُصوت على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق السفارات بين البلدين

برلمان ليبيا يُصوت على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق السفارات بين البلدين

عشرات الآلاف يشيعون سليماني والمهندس في بغداد

عشرات الآلاف يشيعون سليماني والمهندس في بغداد